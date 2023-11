Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie kar finansowych na Polskę za niedopełnienie obowiązku wdrożenia dyrketywy do prawa krajowego - przekazała KE w specjalnym komunikacie. Chodzi o przepisy regulujące dostęp do adwokata i prawo do porozumienia się po aresztowaniu.