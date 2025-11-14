Uchodźcy utknęli na pokładzie samolotu. "Celowe działanie"

Ponad 150 palestyńskim uchodźcom ubiegającym się o azyl odmówiono wjazdu do Republiki Południowej Afryki. Pasażerowie utknęli w samolocie na płycie międzynarodowego lotniska w Johannesburgu. Prezes i założyciel fundacji humanitarnej Gift of the Givers ocenił, że to "celowe działanie Izraela". - Izrael celowo nie stemplował paszportów tych biednych ludzi - stwierdził.

Ponad 150 uchodźców z Palestyny utknęło w samolocie na płycie lotniska (zdj. ilustracyjne)
Ponad 150 uchodźców z Palestyny utknęło w samolocie na płycie lotniska (zdj. ilustracyjne)Wang Gang/China News Service/VCGGetty Images

  • Ponad 150 palestyńskich uchodźców nie wpuszczono do RPA z powodu braku pieczątek wyjazdowych w paszportach.
  • Prezes fundacji Gift of the Givers twierdzi, że to efekt celowych działań Izraela mających utrudnić życie uchodźcom.
  • Na pokładzie samolotu z uchodźcami były kobiety i dzieci, które spędziły wiele godzin bez jedzenia.
Organizacja humanitarna Gift of the Givers poinformowała, że palestyńskim uchodźcom, którzy w czwartek 13 listopada rano przylecieli do RPA z Nairobi w Kenii, nie pozwolono wysiąść z samolotu z powodu braku pieczątek wyjazdowych w paszportach.

Do sytuacji doszło na lotnisku OR Tambo w Johannesburgu. Z relacji prezesa i założyciela fundacji wynika, że jest to efekt celowego działania władz Izraela.

RPA. Izrael miał celowo uniemożliwić wjazd palestyńskim uchodźcom

- Izrael celowo nie stemplował paszportów tych biednych ludzi, aby pogłębić ich cierpienie w obcym kraju - powiedział w oświadczeniu dla prasy Imtiaz Sooliman, prezes i założyciel fundacji Gift of the Givers.

    Po kilku godzinach południowoafrykański minister stosunków międzynarodowych Ronald Lamola napisał prośbę do Leona Amosa Schreibera, ministra spraw wewnętrznych, aby wyjątkowo w tym przypadku odstąpił od wymogu posiadania pieczątki wyjazdowej.

    Strefa Gazy. Uchodźcy kierują się do RPA

    Według południowoafrykańskiego serwisu informacyjnego News24 w czwartek do godziny 21 Palestyńczycy wciąż przebywali na pokładzie samolotu. Jedna z wolontariuszek fundacji poinformowała News24, że na pokładzie znajdowały się kobiety i niemowlęta, które nic nie jadły od wielu godzin.

    To drugi samolot przewożący Palestyńczyków uciekających ze zniszczonej przez Izrael Strefy Gazy do Republiki Południowej Afryki. Pierwszy z 176 uchodźcami wylądował pod koniec października na tym samym lotnisku OR Tambo.

