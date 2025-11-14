W skrócie Kanclerz Niemiec Friedrich Merz apeluje do prezydenta Zełenskiego o ograniczenie przyjazdu młodych Ukraińców do Niemiec i podkreśla, że są potrzebni w swoim kraju.

Zniesienie zakazu wyjazdu dla mężczyzn w wieku 18-22 lata przez władze w Kijowie spowodowało gwałtowny wzrost liczby uchodźców z Ukrainy w Niemczech.

Rząd Niemiec planuje zmiany w systemie świadczeń socjalnych, aby zachęcać Ukraińców do podejmowania pracy.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zaapelował do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o ograniczenie przyjazdu młodych Ukraińców do Niemiec.

W czwartek polityk przekazał ukraińskiemu przywódcy, by ten dopilnował, aby młodzi mężczyźni nie przybywali do jego kraju masowo.

Niemcy: Friedrich Merz z prośbą do Zełenskiego. Chodzi o młodych Ukraińców

Odkąd w sierpniu Ukraina złagodziła przepisy zakazujące opuszczania kraju przez mężczyzn w wieku od 18 do 22 lat, liczba ukraińskich uchodźców przybywających do Niemiec gwałtownie wzrosła - donosi agencja AFP.

"Niemcy zamykają drzwi przed Ukraińcami uciekającymi przed wojną" - pisze z kolei brytyjski "The Telegraph".

W rozmowie telefonicznej z Zełenskim kanclerz Niemiec powiedział, że młodzi mężczyźni są potrzebni, aby walczyć w swoim kraju.

- Dzisiaj, podczas długiej rozmowy telefonicznej, zwróciłem się do prezydenta Ukrainy z prośbą, by zadbał o to, aby młodzi mężczyźni, zwłaszcza z Ukrainy, nie przyjeżdżali do Niemiec w coraz większej liczbie, lecz służyli swojemu krajowi. Są tam potrzebni - oznajmił Merz.

Niemcy: Gwałtowny wzrost liczby uchodźców z Ukrainy

Po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w kraju wprowadzono stan wojenny i uniemożliwiono wyjazd mężczyznom w wieku od 18 do 60 lat, nawet jeśli nie kwalifikowali się oni do służby wojskowej.

Nowe przepisy wprowadzone przez ukraiński rząd w sierpniu pozwalają ukraińskim mężczyznom poniżej 23. roku życia na wyjazdy za granicę. Te same reformy obniżyły również wiek, w którym mężczyźni są zobowiązani do walki, z 27 do 25 lat, ze względu na niedobory sił na froncie.

W październiku informowano, że po złagodzeniu przez Ukrainę przepisów dotyczących opuszczania kraju przez mężczyzn, liczba młodych Ukraińców, przybywających do Niemiec, wzrosła dziesięciokrotnie - z nieco ponad 100 tygodniowo do 1796 w tygodniu rozpoczynającym się 6 października - wynika z danych niemieckich władz.

Kanclerz Niemiec zapowiada zmianę przepisów. Chcą zachęcić do podejmowania pracy

Merz zapowiadał, że niemieckie przepisy dotyczące wsparcia socjalnego zostaną wkrótce zmienione w taki sposób, aby obniżyć świadczenia dla Ukraińców i "w ten sposób zapewnić większą zachętę do podejmowania zatrudnienia".

- Świadczenia dla tych uchodźców zostaną tak skonstruowane, że zachęta do pracy będzie większa niż zachęta do pozostania w systemie opieki społecznej - tłumaczył kanclerz Niemiec.

"The Telegraph" opisuje, że na Merzu ciąży "ogromna presja", ponieważ w swojej kampanii wyborczej opierał się na programie zaostrzenia kontroli granic i zapewniał Niemców, że jest w stanie utrzymać migrację pod kontrolą.

Niemcy po wybuchu wojny na pełną skalę w lutym 2022 r. przyjęły ponad 1,2 miliona ukraińskich uchodźców.

Źródło: Ukraińska Prawda, AFP, "The Telegraph"

