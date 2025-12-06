Spis treści: Najpopularniejsze jarmarki bożonarodzeniowe 2025 w Polsce Nowy jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie. Świąteczne nowości na mapie Polski Mniej znane perełki: Bydgoszcz, Opole, Olsztyn, Toruń

Warszawa w tym roku zaskakuje inauguracyjnym jarmarkiem na Placu Defilad oraz pierwszym w Unii Europejskiej targiem w chmurach na Varso Tower. Kraków pozostaje wierny tradycji i historycznemu uroczystemu kolędowaniu, a Poznań stawia na nowoczesne formy rozrywki, takie jak silent disco czy konkursy rzeźb lodowych.

Najpopularniejsze jarmarki bożonarodzeniowe 2025 w Polsce

Sezon świątecznych jarmarków w Polsce zapowiada się bardzo ciekawie. W ostatnich latach te wydarzenia przestały być jedynie miłym akcentem grudniowej codzienności - stały się elementem miejskiej strategii wizerunkowej, istotnym impulsem dla turystyki i jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów zimowego kalendarza.

Zmienia się także ich charakter: organizatorzy tworzą coraz bardziej rozbudowane miasteczka, a miasta ścigają się w pomysłach, które mają przyciągnąć mieszkańców i gości z zagranicy.

Wrocław - imponujący rozmach i najdłuższy sezon w Polsce

Wrocław otworzył sezon najwcześniej - 21 listopada, a pożegna się z nim dopiero 7 stycznia 2026, oferując najdłużej działający jarmark w kraju. Jego skala robi wrażenie: ponad 200 stoisk rozlokowanych na Rynku Głównym, Placu Solnym i przyległych uliczkach, wieczorami zamienia się w świąteczne miasteczko rozświetlane gęstą siecią iluminacji.

Jednymi z największych atrakcji pozostają Świąteczny Wiatrak - charakterystyczna konstrukcja inspirowana tradycyjnymi niemieckimi "Weihnachtspyramiden" - oraz Krasnal Prezentuś, który z lokalnej ciekawostki stał się symbolem jarmarku. W 2025 roku organizatorzy zapowiadają także rozbudowany "Świetlny Labirynt", czyli instalację, która ma wprowadzać odwiedzających w atmosferę świątecznej baśni.

Gdańsk - europejska liga jarmarków i multimedialny spektakl

Gdańsk otworzył swój jarmark 21 listopada, a zakończy 23 grudnia. To wydarzenie, które od kilku lat znajduje się w europejskiej czołówce - potwierdzają to zestawienia przygotowane przez Europe's Best Destinations. Targ Węglowy w okresie przedświątecznym zmienia się w malowniczą scenerię, w której architektura Głównego Miasta stanowi naturalne tło dla nowoczesnych dekoracji.

Wśród atrakcji 2025 roku znajdują się:

Anielski Młyn - ruchoma, wielopoziomowa konstrukcja o charakterze teatralnym,

Zaczarowana Kareta , będąca jednym z najczęściej fotografowanych punktów jarmarku,

symulator lotu saniami Świętego Mikołaja, który łączy elementy wirtualnej rzeczywistości z klasyczną formą karuzeli.

Gdańsk konsekwentnie rozwija jarmark jako wydarzenie artystyczne - regularne koncerty, występy uliczne i świetlne instalacje sprawiają, że ma on charakter nie tylko turystyczny, lecz także kulturalny.

Kraków - tradycja, która nie traci znaczenia

Krakowski jarmark, czynny od 28 listopada do 1 stycznia, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Europie. Uchodzi za najstarszy w Polsce, a w 2024 roku został wyróżniony przez CNN jako jeden z najpiękniejszych na kontynencie.

Rynek Główny, otoczony zabytkowymi kamienicami, staje się w tym okresie przestrzenią pełną dźwięków, zapachów i tradycji. Wśród najbardziej charakterystycznych elementów znajdują się:

grzaniec galicyjski podawany w drewnianych beczułkach,

oscypki z grilla , które mimo podhalańskiego rodowodu są nieodłączną częścią krakowskiego jarmarku,

korowód kolędników, który przechodzi przez Rynek, przypominając o dawnych zwyczajach regionu.

Nowością jest ponowne otwarcie kameralnego jarmarku na Małym Rynku, nastawionego na lokalnych rzemieślników i mniejsze manufaktury. To przestrzeń, która przyciąga osoby poszukujące spokojniejszej, bardziej autentycznej odsłony świątecznego miasta.

Szczecin - jarmark przyciąga wielu gości z Niemiec

W tym roku na odwiedzających jarmark bożonarodzeniowy w Szczecinie czeka blisko 100 wystawców z całej Polski, którzy oferują rękodzieło, ozdoby świąteczne, lokalne przysmaki i aromatyczne napoje. Drewniane domki rozstawione na trzech centralnych placach miasta wypełniają się zapachem grzanego wina, pierników, staropolskiego bigosu czy domowych wędlin. Najważniejsze atrakcje to:

koło młyńskie ustawione w Alei Kwiatowej,

karuzela wenecka na Placu Adamowicza,

koncerty i występy artystyczne na scenie plenerowej,

gra terenowa dla dzieci tropem "zaginionych składników do pierniczków",

spotkania z Mikołajem i fotobudki w świątecznej oprawie.

Oprócz głównej części w centrum miasta, która będzie działa od 27 listopada do 21 grudnia, od 6 do 14 grudnia 2025 odbywa się także jarmark na dziedzińcach Zamku Książąt Pomorskich. Tam dominują koncerty kolęd, regionalne przysmaki i rękodzieło, a całość ma bardziej kameralny, historyczny charakter

Poznań - Betlejem Poznańskie z festiwalową energią

Poznań rozpoczął sezon świąteczny wcześnie - 21 listopada - i zakończy go 7 stycznia. "Betlejem Poznańskie" działa w dwóch lokalizacjach: na Placu Wolności oraz na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wyróżnia je festiwalowy, energiczny charakter oraz program, który powstał z myślą o szerokiej publiczności. W 2025 roku zaplanowano m.in.:

silent disco,

konkurs rzeźb lodowych,

spektakle świetlne,

warsztaty dla dzieci i dorosłych,

pokazy artystów ulicznych.

Jedną z największych atrakcji jest finałowy pokaz świetlny na Placu Wolności, który co roku gromadzi tysiące mieszkańców i turystów

Katowice - nowoczesne iluminacje i rodzinny charakter

Katowice rozpoczęły świąteczny sezon już 21 listopada i utrzymują go aż do 6 stycznia, oferując jedną z najdłużej działających zimowych przestrzeni w południowej Polsce. Rynek główny zamienia się w imponującą scenografię pełną światła, w której centralne miejsce zajmują atrakcje przygotowane z myślą o rodzinach.

Wśród nich wyróżnia się 33‑metrowy diabelski młyn górujący nad miastem, lodowisko w samym sercu rynku, XIX‑wieczne karuzele stylizowane na klasyczne europejskie jarmarki oraz scena koncertowa z codziennym programem artystycznym.

Katowice stawiają także na estetykę - wiele stoisk zaprojektowano ze szklanymi ścianami, które nadają całości nowoczesnego, minimalistycznego charakteru. To rozwiązanie rzadko spotykane na polskich jarmarkach, dlatego katowicka edycja wyróżnia się na tle innych miast.

Nowy jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie. Świąteczne nowości na mapie Polski

Warszawa długo czekała na wydarzenie, które dorówna rozmachem jarmarkom znanym z Wrocławia, Gdańska czy Krakowa. W 2025 roku stolica wreszcie dołącza do czołówki - i robi to w sposób, który wyraźnie podnosi poprzeczkę. Plac Defilad, dotąd postrzegany głównie jako monumentalne przedpole Pałacu Kultury i Nauki, między 21 listopada 2025 a 1 stycznia 2026 zamienia się w tętniące życiem świąteczne miasteczko.

Na terenie jarmarku stanęło ponad sto drewnianych domków. W każdym z nich inne detale budują nastrój: tradycyjne rzemiosło, polskie i europejskie ozdoby świąteczne, małe manufaktury z Warszawy i Mazowsza, regionalne wypieki oraz aromaty grzanego wina i korzennych napojów. To przestrzeń bardziej kameralna, ludzka, a przy tym wpisana w otwarte centrum miasta.

Największą atrakcją nowego jarmarku będzie Sky 55 - najwyższy w Polsce diabelski młyn, którego konstrukcja dominuje nad całym placem. Z gondoli rozciąga się widok na Panoramę Warszawy - z Wisłą, mostami i geometryczną siatką ulic - stanowi naturalne tło dla świątecznych iluminacji. Bilet kosztuje 45 zł, ale wrażenie, jakie zapewnia lot na wysokości kilkudziesięciu metrów nad centrum miasta, ma szansę stać się jednym z najbardziej fotografowanych momentów zimy.

Obok młyna pojawi się karuzela wenecka, domek Świętego Mikołaja oraz plenerowe kino, które wieczorami będzie wyświetlać klasyczne filmy świąteczne i familijne produkcje.

Jeszcze większa nowość czeka na turystów od 1 grudnia 2025 roku na szczycie Varso Tower - najwyższego budynku w Unii Europejskiej. To właśnie tam powstaje pierwszy w Europie jarmark w chmurach. Przestrzeń na 49. piętrze zamieni się w wyjątkową, niemal surrealistyczną scenografię: choinki, świetlne figury Dziadka do orzechów, instalacje inspirowane warszawską architekturą i subtelne dekoracje harmonizujące z minimalistycznym wnętrzem wieżowca.

Najważniejszym elementem pozostaje panorama Warszawy, która po zapadnięciu zmroku rozkwita feerią świateł, przypominając pulsujące miasto przyszłości, zanurzone w rytmie nowoczesności i świątecznej magii. Warszawski jarmark w chmurach nie ma odpowiednika w żadnej innej europejskiej stolicy. To odważna koncepcja, która pokazuje, że stolica zaczyna myśleć o świątecznych wydarzeniach w sposób bardziej innowacyjny - nie tylko jako o tradycji, lecz także o atrakcji, która ma przyciągać turystów i budować rozpoznawalność miasta w zimowym sezonie.

Mniej znane perełki: Bydgoszcz, Opole, Olsztyn, Toruń

Mniej znane, a często najbardziej klimatyczne - tak można określić świąteczne jarmarki, które rozkwitają poza największymi metropoliami. Bydgoszcz, stawiająca na muzyczną tożsamość i kameralność wydarzenia, prezentuje jedną z najciekawszych propozycji sezonu. Jarmark zajmuje przestrzeń od Placu Teatralnego po Stary Rynek, a jego wyjątkowy fragment ulokowany jest na moście nad Brdą, co czyni go absolutnym ewenementem w skali kraju.

Około 60 wystawców prezentuje lokalne rękodzieło i regionalne specjały, a aż 130 koncertów przypomina, że Bydgoszcz należy do sieci UNESCO Miast Kreatywnych Muzyki. Nie brakuje również atrakcji wizualnych - 33-metrowe koło młyńskie czy przejażdżki ciuchcią Mikołaja sprawiają, że to wydarzenie łączy w sobie miejską elegancję z intymnym, świątecznym nastrojem.

Równie urokliwą propozycję przedstawia Opole, które dzięki łagodnemu klimatowi i architektonicznym proporcjom centrum miasta zyskało miano "Krainy Ciepła". Od 28 listopada do 23 grudnia Rynek wypełniają zapachy świeżych choinek, lokalnych serów, sękaczy i piw rzemieślniczych. Organizatorzy stawiają na rodzinny charakter jarmarku: przygotowano warsztaty kreatywne dla najmłodszych, Marsz Mikołajów oraz strefę widokową z kołem młyńskim, które pozwala spojrzeć na Opole z wysokości i odkryć miasto na nowo.

Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa od 21 listopada do 21 grudnia i rozciąga się na całym Rynku Staromiejskim. To wydarzenie gromadzi ponad 100 wystawców z Polski i Europy, którzy oferują rękodzieło, biżuterię, ozdoby świąteczne oraz regionalne produkty - od miodów po tradycyjne pierniki, będące wizytówką miasta. Organizatorzy przygotowali także bogaty program artystyczny: koncerty lokalnych zespołów, pokazy taneczne i widowiska świetlne. Warto wspomnieć o wyjątkowej atrakcji - "Świątecznym stole" zawieszonym kilkadziesiąt metrów nad rynkiem, który stał się symbolem tegorocznej edycji. W 2024 roku jarmark odwiedziło ponad 200 tys. osób, a w tym roku spodziewane są jeszcze większe tłumy.

Olsztyński Jarmark Bożonarodzeniowy odbędzie się w od 11 do 14 grudnia 2025 i ma charakter bardziej festynowy niż komercyjny. Zlokalizowany w centrum miasta, przyciąga mieszkańców aromatem lokalnych wypieków, stoiskami z rękodziełem oraz koncertami regionalnych artystów. Choć edycja trwa zaledwie cztery dni, jej siłą jest atmosfera bliskości i wspólnoty - to propozycja dla osób, które cenią kameralne wydarzenia i chcą poczuć święta w bardziej intymnym wydaniu.

