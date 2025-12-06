Niespodziewane przeprosiny w Sejmie. "Ja, Ryszard Terlecki, ubolewam"

"Ja, Ryszard Terlecki, przepraszam posła Sławomira Nitrasa" - takie słowa padły w nocy z czwartku na piątek z mównicy na sali plenarnej. Poseł PiS w ten sposób wykonał wyrok sądu. Przedmiotem sprawy były obraźliwe sformułowania, które kierował w stronę Nitrasa w Sejmie w latach 2017-2020. Terlecki dodał, że "ubolewa nad swoim zachowaniem".

Mężczyzna w siwych włosach, ubrany w niebieską marynarkę i jasną koszulę, stoi za mównicą w przestrzeni przypominającej salę obrad parlamentu, z rozłożonymi rękami, patrząc w dół.
Ryszard Terlecki przeprosił w Sejmie Sławomira NitrasaAnita WalczewskaEast News

  • Ryszard Terlecki publicznie przeprosił Sławomira Nitrasa za obraźliwe słowa skierowane do niego w Sejmie w latach 2017-2020.
  • Przeprosiny były wynikiem wyroku sądu apelacyjnego w Szczecinie, który nakazał politykowi PiS złożyć oficjalne oświadczenie.
  • Sławomir Nitras opublikował nagranie z przeprosin, podkreślając, że choć sprawa trwała długo, doczekała się sprawiedliwego zakończenia.
Poseł PiS Ryszard Terlecki przeprosił na sali plenarnej posła KO, byłego ministra sportu Sławomira Nitrasa.

Chodzi o wypowiedzi Terleckiego skierowane w stronę posła KO - dwie z 9 listopada 2017 roku, jedną z 9 grudnia 2020 i jedną z 10 grudnia 2020 roku - kiedy najpierw zwrócił się do niego słowami "siadaj, pajacu", a później nazwał go "trefnisiem Platformy".

Sławomir Nitras pozwał Ryszarda Terleckiego. Polityk PiS przeprasza

Ubiegłotygodniowy wyrok sądu apelacyjnego w Szczecinie - w sprawie, którą Nitras wytoczył Terleckiemu - nakazujący posłowi PiS przeprosić Nitrasa, Terlecki wykonał na mównicy sejmowej w nocy z czwartku na piątek - na mównicę wyszedł dokładnie 21 minut przed godz. 1.

    - Sąd Apelacyjny w Szczecinie w dniu 27 listopada 2025 roku w drugiej instancji wydał wyrok, w którym zobowiązuje mnie do następującego oświadczenia. Ja, Ryszard Terlecki, przepraszam posła Sławomira Nitrasa za kierowane przeze mnie pod jego adresem obraźliwe sformułowania i określenia, jakie padły, (...) które to obraźliwe sformułowania i określenia naruszają (jego) dobra osobiste - powiedział Terlecki.

    Poseł PiS dodał również, że "ubolewa nad swoim zachowaniem".

    Terlecki przeprosił Nitrasa. "Nierychliwa, ale sprawiedliwa"

    Nitras udostępnił nagranie z przeprosin Terleckiego na platformę X i napisał: "Nierychliwa, ale sprawiedliwa".

    Wygranego procesu pogratulowała w sieci Nitrasowi minister edukacji Barbara Nowacka.

    W 2020 roku Nitras wystosował do Terleckiego pismo, w którym stawia mu warunek, że jeśli nie przeprosi go oraz nie wpłaci pieniędzy na kilka organizacji m.in. Ogólnopolski Strajk Kobiet i stowarzyszenie Lambda, ten pozwie go do sądu. Ostatecznie pięć lat później poseł KO wygrał proces.

