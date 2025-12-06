Niespodziewane przeprosiny w Sejmie. "Ja, Ryszard Terlecki, ubolewam"
"Ja, Ryszard Terlecki, przepraszam posła Sławomira Nitrasa" - takie słowa padły w nocy z czwartku na piątek z mównicy na sali plenarnej. Poseł PiS w ten sposób wykonał wyrok sądu. Przedmiotem sprawy były obraźliwe sformułowania, które kierował w stronę Nitrasa w Sejmie w latach 2017-2020. Terlecki dodał, że "ubolewa nad swoim zachowaniem".
W skrócie
- Ryszard Terlecki publicznie przeprosił Sławomira Nitrasa za obraźliwe słowa skierowane do niego w Sejmie w latach 2017-2020.
- Przeprosiny były wynikiem wyroku sądu apelacyjnego w Szczecinie, który nakazał politykowi PiS złożyć oficjalne oświadczenie.
- Sławomir Nitras opublikował nagranie z przeprosin, podkreślając, że choć sprawa trwała długo, doczekała się sprawiedliwego zakończenia.
Poseł PiS Ryszard Terlecki przeprosił na sali plenarnej posła KO, byłego ministra sportu Sławomira Nitrasa.
Chodzi o wypowiedzi Terleckiego skierowane w stronę posła KO - dwie z 9 listopada 2017 roku, jedną z 9 grudnia 2020 i jedną z 10 grudnia 2020 roku - kiedy najpierw zwrócił się do niego słowami "siadaj, pajacu", a później nazwał go "trefnisiem Platformy".
Sławomir Nitras pozwał Ryszarda Terleckiego. Polityk PiS przeprasza
Ubiegłotygodniowy wyrok sądu apelacyjnego w Szczecinie - w sprawie, którą Nitras wytoczył Terleckiemu - nakazujący posłowi PiS przeprosić Nitrasa, Terlecki wykonał na mównicy sejmowej w nocy z czwartku na piątek - na mównicę wyszedł dokładnie 21 minut przed godz. 1.
- Sąd Apelacyjny w Szczecinie w dniu 27 listopada 2025 roku w drugiej instancji wydał wyrok, w którym zobowiązuje mnie do następującego oświadczenia. Ja, Ryszard Terlecki, przepraszam posła Sławomira Nitrasa za kierowane przeze mnie pod jego adresem obraźliwe sformułowania i określenia, jakie padły, (...) które to obraźliwe sformułowania i określenia naruszają (jego) dobra osobiste - powiedział Terlecki.
Poseł PiS dodał również, że "ubolewa nad swoim zachowaniem".
Terlecki przeprosił Nitrasa. "Nierychliwa, ale sprawiedliwa"
Nitras udostępnił nagranie z przeprosin Terleckiego na platformę X i napisał: "Nierychliwa, ale sprawiedliwa".
Wygranego procesu pogratulowała w sieci Nitrasowi minister edukacji Barbara Nowacka.
W 2020 roku Nitras wystosował do Terleckiego pismo, w którym stawia mu warunek, że jeśli nie przeprosi go oraz nie wpłaci pieniędzy na kilka organizacji m.in. Ogólnopolski Strajk Kobiet i stowarzyszenie Lambda, ten pozwie go do sądu. Ostatecznie pięć lat później poseł KO wygrał proces.