W skrócie Nicolas Maduro apeluje do USA o pokój, ostrzegając przed kolejnym konfliktem zbrojnym.

Senator Lindsey Graham oraz administracja Trumpa uznają Maduro za nieprawowitego lidera i wiążą go z przemytem narkotyków.

USA wzmacniają obecność wojskową w regionie Karaibów, prowadząc operacje przeciwko "narkoterroryzmowi".

Nicolas Maduro przestrzegł USA przed wkroczeniem w kolejny długotrwały konflikt. Zwrócił się do Amerykanów: "Zjednoczmy się dla pokoju Ameryk. Koniec z niekończącymi się wojnami. Koniec z kolejnymi niesprawiedliwymi wojnami. Nie dla kolejnej Libii. Nie dla kolejnego Afganistanu".

Wenezuela. Nicolas Maduro apeluje do Donalda Trumpa o pokój

Przywódca Wenezueli zapytany o to, czy ma przesłanie dla prezydenta Donalda Trumpa, odparł: "Tak, pokój, tak, pokój".

Maduro nie odpowiedział jednak wprost, czy obawia się ewentualnej agresji ze strony USA. Odpowiedział jedynie, że zależy mu na pokojowym rządzeniu krajem - przekazała stacja CNN, która rozmawiała z przywódcą w Caracas.

Serwis podkreślił, że Maduro mówił o tym na tle zaostrzenia się napięć ze Stanami Zjednoczonymi, które wysłały okręty wojenne w region Karaibów do zwalczania statków, podejrzanych o przemyt narkotyków.

Waszyngton twierdzi, że celem wzmocnienia sił zbrojnych na tym obszarze jest zatrzymanie przepływu narkotyków do USA. Caracas uważa, że Stany Zjednoczone w rzeczywistości próbują doprowadzić do obalenia władz Wenezueli.

Czołowy senator republikanów uderza w Maduro. "Jego dni są policzone"

Wpływowy senator republikanów Lindsey Graham w serwisie X podkreślił w czwartek, że Trump uważa Maduro za "nieprawowitego lidera, którego dni są policzone" i zaznaczył, że zgadza się z jego oceną w sprawie sytuacji w Wenezueli.

"Do tych, którzy zastanawiają się, co się dzieje w Wenezueli: powinniście zrozumieć, że prezydent Trump bardzo poważnie podchodzi do tego, byWenezuela, państwo narkoterrorystów, przestała truć Amerykanów nielegalnymi narkotykami" - napisał bliski sojusznik Trumpa w serwisie X.

"Nie uważam Maduro za prawowitego lidera, lecz za przemytnika narkotyków, który został oskarżony przed amerykańskimi sądami" - oświadczył wpływowy senator.

Wyraził przekonanie, że 41. prezydent USA George Bush Senior "pozbył się panamskiego lidera Noriegi w podobnych uwarunkowaniach". Były dyktator Panamy Manuel Noriega został obalony w wyniku amerykańskiej interwencji zbrojnej w 1989 roku.

USA. Szef Pentagonu zapowiedział walkę z "narkoterrorystami" na Zachodniej Półkuli

"Na naszym podwórku jest narkotykowy kalifat, na który składa się Wenezuela, Kolumbia i Kuba. Bardzo się cieszę, że prezydent Trump jest oddany na rzecz tego, by zakończyć te rządy terroru. Im szybciej Maduro odejdzie, tym lepiej dla narodów Wenezueli i Stanów Zjednoczonych" - oświadczył Graham.

Szef Pentagonu Pete Hegseth ogłosił w czwartek operację "Południowa Włócznia", której deklarowanym celem jest walka z "narkoterrorystami" na Zachodniej Półkuli.

Tego samego dnia stacja CNN podała, że amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły w tym tygodniu 20. atak na łódź, podejrzaną o transport narkotyków. W amerykańskich atakach zginęło dotychczas 80 osób.

