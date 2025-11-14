Wojna w Ukrainie
Zmasowany atak Rosji na Kijów. Rośnie tragiczny bilans

Marta Stępień

Jedna osoba zginęła, a 24 zostały ranne w wyniku zmasowanego ataku na Kijów. Rosja użyła przeciwko Ukrainie rakiet balistycznych i dronów. Trafienia odnotowano w niemal wszystkich dzielnicach stolicy, w mieście płoną budynki mieszkalne.

Rosja zaatakowała Kijów dronami i rakietami balistycznymi
W skrócie

  • Rosja przeprowadziła masowy atak na Kijów, używając rakiet balistycznych i dronów.
  • Pociski uderzały w budynki mieszkalne, szkołę oraz placówkę medyczną, wybuchły pożary.
  • Rosja twierdzi z kolei, że ukraiński dron uszkodził budynki mieszkalne i skład ropy naftowej w Noworosyjsku.
W nocy z czwartku na piątek rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany, połączony atak na Kijów, używając rakiet balistycznych i dronów uderzeniowych.

Ukraińskie służby poinformowały, że w wyniku nalotu zginęła jedna osoba.

Ukraina: Rosja zaatakowała Kijów dronami i rakietami

"W Kijowie w wyniku rosyjskiego ataku zginęła jedna osoba, a co najmniej 15 zostało rannych. Ponad 40 osób zostało uratowanych przez jednostki Państwowej Służby Ratowniczej" - czytamy w komunikacie.

Administracja wojskowa Kijowa podała potem, że liczba rannych w ataku wzrosła do 24 osób, w tym jednego dziecka i kobiety w ciąży.

Mer miasta Witalij Kliczko Kijów informował, że trafienia odnotowano w dziewięciu dzielnicach stolicy. Drony i rakiety uderzały w budynki mieszkalne i prywatne posesje, wybuchły pożary w okolicy szkoły i placówki medycznej.

"W rejonie desniańskim z powodu awarii sieci ciepłowniczej, niektóre budynki są tymczasowo pozbawione ogrzewania" - poinformował Kliczko.

    Alarm w całej Ukrainie. "Wróg zaatakował spokojne osiedla"

    "Państwo terrorystyczne masowo atakuje obwód kijowski rakietami i dronami. Obiekty infrastruktury krytycznej i spokojne osiedla są atakowane przez wroga" - przekazał Mykoła Kałasznik, szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej.

    Atak poprzedziło ogłoszenie alarmu powietrznego na szeroką skalę na terenie całej Ukrainy z powodu startu rosyjskich myśliwców MiG-31K - nośników pocisków Kindżał - oraz dużej liczby bezzałogowych statków powietrznych.

    Tuż po północy ukraińskie Siły Powietrzne ostrzegły o ruchu szybkich celów w kierunku Kijowa. Wojsko poinformowało o wystrzeleniu pocisków balistycznych z obwodu briańskiego Federacji Rosyjskiej w kierunku stolicy Ukrainy.

      Wojna w Ukrainie. W Rosji mówią o ataku drona

      Tymczasem Rosja podała, że ukraiński atak drona w piątek rano uszkodził trzy budynki mieszkalne, skład ropy naftowej i konstrukcje nadbrzeżne w porcie w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym.

      Według dowództwa operacyjnego obwodu krasnodarskiego odłamki drona uderzyły w trzy mieszkania, wybijając okna, ale nie powodując obrażeń ludzi.

      Podano również, że atak uszkodził skład ropy naftowej w kompleksie przeładunkowym, a także konstrukcje nadbrzeżne, nie ujawniając dalszych szczegółów.

      Armia ukraińska nie skomentowała tych doniesień - odnotowuje agencja Reutera.

      Źródło: Ukrinform, Reuters, PAP

