Chaos na pokładzie samolotu, który w piątek zmierzał z Edynburga na Teneryfę. Pod koniec lotu jeden z pasażerów miał zaatakować członka załogi. Zagrożenie zgłoszono kontrolerom lotu. Maszyna musiała pilnie lądować. Na płycie lotniska czekały już służby medyczne i policja.

Samolot pasażerski Jet2 lecący na tle jasnego, zachmurzonego nieba, lądujący z wysuniętym podwoziem, dominują wyraźne czerwone napisy i silniki na skrzydłach.
Samolot linii Jet2 (zdjęcie ilustracyjne)Nicholas.T.Ansell / PA ImagesAgencja FORUM

Samolot linii Jet2 z Edynburga na Wyspy Kanaryjskie został w piątek zmuszony do szybszego lądowania po tym, jak na pokładzie doszło do niebezpiecznego incydentu.

Według relacji "The Mirror" jeden z pasażerów miał zaatakować członka personelu pokładowego.

O sytuacji jako pierwsi poinformowali kontrolerzy ruchu lotniczego, którzy przekazali, że załoga poprosiła o pilną pomoc medyczną oraz by na płycie lotniska na Teneryfie, gdzie zamierzali wylądować, była już obecna policja.

    Pasażer zaatakował członka załogi. Pilne lądowanie

    Jak w swoim tekście opisuje "The Mirror", powołując się na wpis hiszpańskiej kontroli lotów w serwisie X, na pokładzie doszło do "walki", podczas której prawdopodobnie zaatakowano członka załogi samolotu.

    Kontrolerzy zapewnili załodze i pasażerom wsparcie, podkreślając, że ich priorytetem było jak najszybsze sprowadzenie maszyny na ziemię.

    Po wylądowaniu interweniowały służby. - Możemy potwierdzić, że wezwano policję, aby usunąć z pokładu pasażera zakłócającego lot LS739 - przekazał dla "The Mirror" rzecznik Jet2.

      Edynburg. Awaria na lotnisku i odwołane loty

      Jak opisuje dziennik, do zdarzenia doszło w piątkowy poranek. W ten sam dzień na lotnisku w Edynburgu doszło do awarii informatycznej u dostawcy usług kontroli ruchu lotniczego.

      Loty wstrzymano na około godzinę. Pasażerowie musieli liczyć się ze sporymi utrudnieniami i opóźnieniami. Część rejsów odwołano.

      Władze lotniska podziękowały pasażerom za cierpliwość i zrozumienie. Wcześniej rzecznik podkreślał, że problem ma charakter lokalny, a nie ogólnokrajowy.

      Źródła: "The Mirror", Reuters

