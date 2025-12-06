W skrócie Samolot linii Jet2 z Wielkiej Brytanii na Wyspy Kanaryjskie musiał awaryjnie lądować po ataku pasażera na członka załogi.

Po incydencie załoga wezwała służby medyczne i policję, które interweniowały po lądowaniu.

Lotnisko w Edynburgu było tego dnia sparaliżowane przez poważną awarię systemu IT, co doprowadziło do odwołania wielu lotów.

Samolot linii Jet2 z Edynburga na Wyspy Kanaryjskie został w piątek zmuszony do szybszego lądowania po tym, jak na pokładzie doszło do niebezpiecznego incydentu.

Według relacji "The Mirror" jeden z pasażerów miał zaatakować członka personelu pokładowego.

O sytuacji jako pierwsi poinformowali kontrolerzy ruchu lotniczego, którzy przekazali, że załoga poprosiła o pilną pomoc medyczną oraz by na płycie lotniska na Teneryfie, gdzie zamierzali wylądować, była już obecna policja.

Pasażer zaatakował członka załogi. Pilne lądowanie

Jak w swoim tekście opisuje "The Mirror", powołując się na wpis hiszpańskiej kontroli lotów w serwisie X, na pokładzie doszło do "walki", podczas której prawdopodobnie zaatakowano członka załogi samolotu.

Kontrolerzy zapewnili załodze i pasażerom wsparcie, podkreślając, że ich priorytetem było jak najszybsze sprowadzenie maszyny na ziemię.

Po wylądowaniu interweniowały służby. - Możemy potwierdzić, że wezwano policję, aby usunąć z pokładu pasażera zakłócającego lot LS739 - przekazał dla "The Mirror" rzecznik Jet2.

Edynburg. Awaria na lotnisku i odwołane loty

Jak opisuje dziennik, do zdarzenia doszło w piątkowy poranek. W ten sam dzień na lotnisku w Edynburgu doszło do awarii informatycznej u dostawcy usług kontroli ruchu lotniczego.

Loty wstrzymano na około godzinę. Pasażerowie musieli liczyć się ze sporymi utrudnieniami i opóźnieniami. Część rejsów odwołano.

Władze lotniska podziękowały pasażerom za cierpliwość i zrozumienie. Wcześniej rzecznik podkreślał, że problem ma charakter lokalny, a nie ogólnokrajowy.

