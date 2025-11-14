W skrócie Nowe zasady wjazdu do USA obejmują kryteria zdrowotne i mogą wykluczyć osoby chore lub starsze.

Administracja Donalda Trumpa chce ograniczyć wjazd osobom, które potencjalnie mogą stanowić obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej.

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu wizy urzędnicy biorą pod uwagę choroby, wiek emerytalny oraz stan zdrowia członków rodziny.

W myśl nowej dyrektywy wydanej przez administrację Donalda Trumpa, osoby ubiegające się o wizę pozwalającą na pobyt w Stanach Zjednoczonych mogą spotkać się z odmową ze względu na swój stan zdrowia.

"Niektóre choroby, w tym między innymi choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, nowotwory, cukrzyca, choroby metaboliczne, choroby neurologiczne i zaburzenia psychiczne, mogą wymagać opieki medycznej wartej setki tysięcy dolarów" - napisano w notatce przesłanej do ambasad i konsulatów, do której dotarły amerykańskie media.

Stany Zjednoczone. Nowe zasady przyznawania wiz

Anna Kelly, rzeczniczka Białego Domu, cytowana przez "The Washington Post", stwierdziła, że "przez 100 lat polityka Departamentu Stanu pozwalała na odmowę wydania wizy osobom, które stanowiłyby obciążenie finansowe dla podatników".

"Administracja prezydenta Trumpa w końcu w pełni egzekwuje tę politykę, stawiając Amerykanów na pierwszym miejscu" - dodała.

W myśl nowych wytycznych Departamentu Stanu urzędnicy przy wydawaniu zgody na wjazd do USA powinni brać pod uwagę także czynniki takie jak osiągnięcie wieku emerytalnego czy liczbę i stan zdrowia członków rodziny potencjalnego migranta.

Nowa dyrektywa ma dotyczyć zarówno do osób, które zamierzają osiedlić się w Stanach Zjednoczonych na stałe, jak i do tych starających się o zgodę na pobyt tymczasowy.

Źródła: The Washington Post, KFF Health News

