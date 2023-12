Krótko po wyborach do Parlamentu Europejskiego poznamy nową Komisję Europejską. Rządy krajów członkowskich UE wskażą swoich przedstawicieli do poszczególnych resortów.

Donald Tusk wróci do Brukseli?

Starania Emmanuela Macrona na nic się zdały, chociaż polityk był po słowie z innymi przywódcami . Draghi postanowił, że nie jest zainteresowany objęciem funkcji po Ursuli von der Leyen . Kancelaria Macrona odmówiła komentarza do tych doniesień.