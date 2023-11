Wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko stwierdził, że możliwa jest szybka rekonstrukcja rządu Donalda Tuska w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. - Ministrem się bywa. Ministrowie przychodzą, ministrowie odchodzą - mówił w Radiu Zet. Sam lider Koalicji Obywatelskiej może być - zdaniem Koboski - przymierzany do stanowiska szefa Komisji Europejskiej. - To będzie osobista decyzja pana premiera Tuska, przez ile czasu on chce pełnić swoją funkcję - podkreślił.