To Scholz wskazał Orbanowi drzwi. Zaskakujące doniesienia z Brukseli

Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z władzami Ukrainy. Stało się tak pomimo sprzeciwu Węgier. Viktor Orban opuścił salę obrad, by umożliwić jednomyślną decyzję. Poprosił go o to kanclerze Niemiec Olaf Scholz. Wszystko miało odbyć się zgodnie z prawem - zapewnił jeden z unijnych dyplomatów w rozmowie z portalem Politico.