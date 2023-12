Premier Węgier Viktor Orban przybył w czwartek na szczyt Rady Europejskiej do Brukseli i oświadczył, że Ukraina nie powinna liczyć obecnie na przystąpienie do Unii Europejskiej , ponieważ nie spełnia niezbędnych kryteriów akcesyjnych.

- Nie ma powodu, aby teraz negocjować członkostwo Ukrainy w UE. Warunki wstępne nie zostały spełnione. Powinniśmy wrócić do tego tematu później - stwierdził Orban, wskazując na termin po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku, gdy "wyłoni się nowy konsensus polityczny". - Powinniśmy zachowywać się demokratycznie - ocenił.

Ukraina. Viktor Orban wprost o członkostwie w UE

Szef węgierskiego rządu odniósł się również do uzgadnianej obecnie długoterminowej pomocy dla Kijowa w wysokości 50 mld euro do 2027 roku. Zdaniem Viktora Orbana "nie ma presji czasu", aby wprowadzać takie rozwiązania, ponieważ "krótkoterminowe wsparcie zostało już zapewnione". - Długoterminowe wsparcie należy ustalić poza wspólnym budżetem. I my to popieramy - oznajmił.