W skrócie Tajne spotkania niemieckich polityków i rosyjskich przedstawicieli odbyły się w Abu Zabi - donoszą niemieckie media.

Rozmowy dotyczyły możliwego wznowienia Dialogu Petersburskiego, formatu rozmów niemiecko-rosyjskich zawieszonego po 2021 roku.

Pojawiają się doniesienia o planowanej wizycie przedstawiciela Rosji w Niemczech.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Emirat Abu Zabi jest idealnym miejscem na konspiracyjne spotkania dyplomatów z Niemiec i Rosji. Obywatele obu państw mogą tam bez przeszkód dotrzeć. W pustynnym państwie mają zapewnioną dyskrecję" - pisze "Die Zeit".

Jak dowiedziała się redakcja, w pierwszy weekend listopada delegacja zaufanych ludzi Putina wynajęła na tajne spotkanie z byłymi niemieckimi politykami i lobbystami pokoje w luksusowym hotelu Bab al-Qasr nad Zatoką Perską.

Według "Die Zeit" było to co najmniej czwarte spotkanie Niemców z Rosjanami. Wcześniej spotykano się w stolicy Azerbejdżanu Baku.

W Abu Zabi obecni byli były szef urzędu kanclerskiego (w czasach gdy kanclerzem była Angela Merkel) Ronald Pofalla z CDU i prezes Forum Niemiecko-Rosyjskiego Martin Hoffmann, a także prawdopodobnie były szef SPD Matthias Platzek.

Rosja rozmawia z Niemcami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nowe doniesienia mediów

Ze strony rosyjskiej udział brali szef rady nadzorczej Gazpromu Wiktor Zubkow i pełnomocnik Putina do spraw praw człowieka Walery Fadejew.

Fadejew - zaznaczyła redakcja - ma z powodu propagandy wojennej zakaz wjazdu do UE. W ostatniej chwili swój udział odwołał pełnomocnik Putina do spraw kultury Michaił Szwydkoj.

Zdaniem "Die Zeit" tematem rozmów między "starymi znajomymi" jest ożywienie "Dialogu Petersburskiego" - formatu rozmów niemiecko-rosyjskich zapoczątkowanych w 2001 przez kanclerza Gerharda Schroedera i Putina.

Angela Merkel odwołała "Dialog Petersburski" w 2021 r. ze względu na napięcia między Berlinem a Moskwą.

Przedstawiciel Władimira Putina w Berlinie? Media piszą o "triumfie Kremla"

"Die Zeit" pisze, że podczas spotkania w Abu Zabi strona niemiecka poinformowała o podróży Pofalli i Hoffmanna do Moskwy na początku grudnia.

Co więcej, możliwa będzie wizyta Michaiła Szwydkoja w Niemczech. Na jego przyjazd wyraził podobno zgodę minister spraw zagranicznych Johann Wadephul.

Gazeta zaznaczyła, że Szwydkoj nie znajduje się na liście osób objętych zakazem wjazdu do Niemiec i od lat utrzymuje bliskie kontakty z Niemcami. W latach odprężenia był częstym gościem w Niemczech. Jest fanem twórczości Thomasa Manna i "przyjazną twarzą Kremla".

"Interesuje się muzyką i teatrem, ale powodem wizyty w Niemczech nie jest zapewne pragnienie obejrzenia baletu 'Jezioro łabędzie' w wykonaniu Berlińskiego Baletu Państwowego" - ironizuje redakcja.

"Gość Wydarzeń". Problemy w służbie zdrowia. Prof. Fedorowski przedstawił rozwiązanie Polsat News