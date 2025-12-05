Tajne konsultacje sąsiada Polski z Rosją. Media o "triumfie Kremla"
Politycy i lobbyści z Niemiec i Rosji spotykają się w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - informuje "Die Zeit", twierdząc również, że możliwa jest wizyta pełnomocnika Putina do spraw kultury Michaiła Szwydkoja w Niemczech. "Byłaby to pierwsza od wybuchu wojny przeciwko Ukrainie cztery lata temu wizyta przedstawiciela rosyjskiego rządu i polityczny triumf Kremla" - konstatuje gazeta.
W skrócie
- Tajne spotkania niemieckich polityków i rosyjskich przedstawicieli odbyły się w Abu Zabi - donoszą niemieckie media.
- Rozmowy dotyczyły możliwego wznowienia Dialogu Petersburskiego, formatu rozmów niemiecko-rosyjskich zawieszonego po 2021 roku.
- Pojawiają się doniesienia o planowanej wizycie przedstawiciela Rosji w Niemczech.
"Emirat Abu Zabi jest idealnym miejscem na konspiracyjne spotkania dyplomatów z Niemiec i Rosji. Obywatele obu państw mogą tam bez przeszkód dotrzeć. W pustynnym państwie mają zapewnioną dyskrecję" - pisze "Die Zeit".
Jak dowiedziała się redakcja, w pierwszy weekend listopada delegacja zaufanych ludzi Putina wynajęła na tajne spotkanie z byłymi niemieckimi politykami i lobbystami pokoje w luksusowym hotelu Bab al-Qasr nad Zatoką Perską.
Według "Die Zeit" było to co najmniej czwarte spotkanie Niemców z Rosjanami. Wcześniej spotykano się w stolicy Azerbejdżanu Baku.
W Abu Zabi obecni byli były szef urzędu kanclerskiego (w czasach gdy kanclerzem była Angela Merkel) Ronald Pofalla z CDU i prezes Forum Niemiecko-Rosyjskiego Martin Hoffmann, a także prawdopodobnie były szef SPD Matthias Platzek.
Rosja rozmawia z Niemcami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nowe doniesienia mediów
Ze strony rosyjskiej udział brali szef rady nadzorczej Gazpromu Wiktor Zubkow i pełnomocnik Putina do spraw praw człowieka Walery Fadejew.
Fadejew - zaznaczyła redakcja - ma z powodu propagandy wojennej zakaz wjazdu do UE. W ostatniej chwili swój udział odwołał pełnomocnik Putina do spraw kultury Michaił Szwydkoj.
Zdaniem "Die Zeit" tematem rozmów między "starymi znajomymi" jest ożywienie "Dialogu Petersburskiego" - formatu rozmów niemiecko-rosyjskich zapoczątkowanych w 2001 przez kanclerza Gerharda Schroedera i Putina.
Angela Merkel odwołała "Dialog Petersburski" w 2021 r. ze względu na napięcia między Berlinem a Moskwą.
Przedstawiciel Władimira Putina w Berlinie? Media piszą o "triumfie Kremla"
"Die Zeit" pisze, że podczas spotkania w Abu Zabi strona niemiecka poinformowała o podróży Pofalli i Hoffmanna do Moskwy na początku grudnia.
Co więcej, możliwa będzie wizyta Michaiła Szwydkoja w Niemczech. Na jego przyjazd wyraził podobno zgodę minister spraw zagranicznych Johann Wadephul.
Gazeta zaznaczyła, że Szwydkoj nie znajduje się na liście osób objętych zakazem wjazdu do Niemiec i od lat utrzymuje bliskie kontakty z Niemcami. W latach odprężenia był częstym gościem w Niemczech. Jest fanem twórczości Thomasa Manna i "przyjazną twarzą Kremla".
"Interesuje się muzyką i teatrem, ale powodem wizyty w Niemczech nie jest zapewne pragnienie obejrzenia baletu 'Jezioro łabędzie' w wykonaniu Berlińskiego Baletu Państwowego" - ironizuje redakcja.