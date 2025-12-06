Spis treści: Opłata turystyczna. O jakich kwotach mowa? Kiedy opłata turystyczna może wejść w życie? Dalsze plany rządowe w obszarze turystyki

Opłata turystyczna ma być daniną, która pozwoli gminom podreperować swój budżet. Będą mogły pobierać ją od osób nocujących w danym miejscu, jeśli robią to w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. W przeciwieństwie do dotychczasowej opłaty miejscowej lub uzdrowiskowej, opłata turystyczna miałaby objąć teoretycznie każdą gminę, a nie tylko te spełniające określone kryteria środowiskowe czy klimatyczne.

Z założeń wynika też, że opłata turystyczna nie ma być obowiązkowa w każdej gminie. Decyzja o jej wprowadzeniu będzie zależała od władz lokalnych. Oznacza to, że gminy zachowają swobodę i same zdecydują, czy chcą korzystać z tego mechanizmu.

Opłata turystyczna. O jakich kwotach mowa?

Projekt przygotowany przez resort zakłada, że opłata będzie liczona "od osoby za każdą noc". Choć ostateczna stawka nie została jeszcze zatwierdzona, rozważana jest maksymalna wysokość na poziomie 5 zł - 5,40zł za dobę.

Co ważne, gminy mają mieć możliwość różnicowania stawek, np. w zależności od atrakcyjności miejsca czy standardu obiektu noclegowego.

W projekcie przewidziano również zwolnienia z daniny. Miałyby one objąć m.in. osoby starsze, rodziny wielodzietne czy osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Opłata turystyczna miałaby funkcjonować obok opłaty uzdrowiskowej, natomiast zastąpiłaby opłaty miejskie tam, gdzie one obecnie występują.

Kiedy opłata turystyczna może wejść w życie?

Projekt ustawy o opłacie turystycznej trafił już do procesu legislacyjnego. Resort Sportu i Turystyki planuje umieścić go formalnie w wykazie prac rządu na przełomie grudnia i stycznia.

Jeśli proces przebiegnie zgodnie z planem, pierwsze gminy mogłyby zacząć pobierać opłatę już w 2026 roku. Mowa jest o sezonie wiosenno-letnim. Tu warto jednak zaznaczyć, że procesy legislacyjne mogą się przedłużyć. Projekt może utknąć na dłużej w komisjach i konsultacjach.

Dalsze plany rządowe w obszarze turystyki

Rząd planuje także szerszą nowelizację branży turystycznej i zapowiada utworzenie platformy Poland Travel. Ministerstwo Sportu i Turystyki zapowiada jej uruchomienie w ramach strategii cyfryzacji rynku i uszczelnienia najmu krótkoterminowego. W dokumentach rządowych pojawia się informacja, że platforma ma działać jako narzędzie rezerwacyjne, podobne do komercyjnych serwisów, a jej rozwój będzie powiązany z wprowadzeniem opłaty turystycznej.

Opłata turystyczna miałaby częściowo wspierać funkcjonowanie nowej platformy. Resort rozważa także dodatkowe korzyści dla turystów korzystających z legalnych obiektów, np. darmowe wejścia na basen czy do muzeów. Utworzenie Poland Travel nie jest na razie oddzielnym projektem ustawy, na razie leży w sferze rządowych planów poprawy usług turystycznych w kraju.

Źródło: sejm.gov.pl, "Dziennik Gazeta Prawna"

