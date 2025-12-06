Koniec spotkania delegacji USA i Ukrainy. "Wszystko zależy od Rosji"

W skrócie Zakończyło się piątkowe spotkanie delegacji Ukrainy i USA w Miami.

Obie strony uznały, że ostateczne porozumienie zależy od postawy Rosji.

Podczas spotkania omówiono ostatnie spotkanie delegacji USA z Rosją oraz gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Departament Stanu poinformował, że zakończyło się piątkowe spotkanie delegacji Ukrainy i USA w Miami. Jak przekazano w komunikacie, obie strony odbyły "konstruktywną dyskusję na temat postępów w kierunku osiągnięcia trwałego i sprawiedliwego pokoju w Ukrainie". Na spotkaniu Kijów reprezentowali doradca Wołodymyra Zełenskiego Rustem Umerow oraz szef sztabu armii ukraińskiej gen. Andrij Gnatow. W imieniu USA w spotkaniu wzięli udział Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa Jared Kushner.

"Rustem Umerow zapewnił, że priorytetem Ukrainy jest zapewnienie porozumienia, które będzie chronić jej niepodległość i suwerenność oraz gwarantować bezpieczeństwo Ukraińców i zapewniać stabilne fundamenty pod demokratyczną przyszłość" - napisano w oświadczeniu.

Rozmowy Ukraina-USA. Omówiono gwarancje bezpieczeństwa

Departament stanu poinformował, że podczas spotkania omówiono wtorkowe spotkanie delegacji USA i Rosji w Moskwie. "Amerykanie i Ukraińcy uzgodnili również ramy porozumień dotyczących bezpieczeństwa i omówili niezbędne środki odstraszania, aby utrzymać trwały pokój" - przekazano w komunikacie.

"Obie strony zgodziły się, że rzeczywisty postęp w kierunku zawarcia jakiegokolwiek porozumienia zależy od gotowości Rosji do wykazania poważnego zaangażowania na rzecz długotrwałego pokoju, w tym podjęcia kroków w kierunku deeskalacji konfliktu i zaprzestania zabijania" - dodano.

Amerykańska administracja przekazała również, że delegacje USA i Ukrainy spotkają się ponownie w sobotę, by dalej rozmawiać na temat potencjalnego porozumienia pokojowego z Rosją.

Negocjacje pokojowe. USA wierzą w porozumienie

Steve Witkoff i Jared Kushner reprezentujący USA w negocjacjach pokojowych spotykają się z delegacją ukraińską od czwartku. Wcześniej we wtorek odwiedzili oni Moskwę, gdzie rozmawiali z prezydentem Władimirem Putinem.

Według portalu Axios Amerykanie wierzą, że możliwe jest zawarcie porozumienia pokojowego mimo, że stanowiska Rosji i Ukrainy w wielu kwestiach znacząco się od siebie różnią. Donald Trump po spotkaniu swoich wysłanników z Putinem stwierdził, że Witkoff i Kushner mieli wrażenie, że prezydent Rosji chciałby zawrzeć porozumienie.

Pozytywnie na temat rozmów wypowiadał się również Kreml. Według doradcy Putina Jurija Uszakowa, negocjacje przebiegały w przyjaznej atmosferze, a prezydent Rosji i Steve Witkoff "rozumieją się bez słów".