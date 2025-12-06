Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Atak w pobliżu rezydencji Kadyrowa. Czeczeński przywódca straszy odwetem

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Ramzan Kadyrow po ataku drona na wieżowiec w Groznym, położony zaledwie 800 metrów od rezydencji czeczeńskiego przywódcy, zagroził Ukrainie zemstą. "Od jutra będziemy się mścić. Okrutnie" - zapowiedział. "Ludzie Ukrainy, co wy robicie?" - grzmiał.

Mężczyzna w średnim wieku z brodą, ubrany w ciemny garnitur ze złotą przypinką, stoi w eleganckim, jasnym wnętrzu z ozdobnymi złotymi elementami.
Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow grozi odwetem na atak UkrainyAFP

W skrócie

  • Ukraina przeprowadziła ataki dronami na cele w Czeczenii, w tym na wieżowiec w Groznym niedaleko rezydencji Ramzana Kadyrowa.
  • Czeczeński przywódca zagroził Ukrainie "okrutną, tygodniową" zemstą, zapowiadając działania odwetowe wymierzone w obiekty wojskowe.
  • Ataki ukraińskie objęły także inne strategiczne miejsca w Rosji, w tym port morski w Tiemriuku i rafinerię w Syzraniu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ukraina dwukrotnie w ostatnich dniach zaatakowały cele w Czeczenii. Najpierw we wtorek w nocy bezzałogowe statki powietrzne uderzyły w bazę pułku Achmat w mieście Gudermes oraz budynek rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa w rejonie aczchoj-martanowskim.

Z kolei w piątek w nocy dron uderzył w jeden z wieżowców w Groznym, gdzie znajdują się biura rady bezpieczeństwa czeczeńskiego, ministerstwa finansów i ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych, a także czeczeńska izba obrachunkowa, komisja wyborcza i oddział partii Jedna Rosja, a także biura firm naftowych. Kompleks Grozny Citi w stolicy Czeczenii znajduje się około 800 metrów od rezydencji Kadyrowa.

Ukraińskie media zwracają uwagę, że Ramzan Kadyrow nie zabrał głosu po pierwszym z tych ataków. Po drugim czeczeński przywódca ostatecznie przerwał milczenie i zagroził Ukrainie odwetem.

Ramzan Kadyrow nie przebierał w słowach. Zapowiada "okrutną zemstę"

"Od jutra do końca tygodnia będziemy się mścić. Okrutnie. Naszym celem będą wyłącznie obiekty wojskowe, a zobaczycie, jak nietykalna jest Republika Czeczeńska i Rosja jako całość" - napisał w Telegramie Kadyrow.

Według Kadyrowa ukraiński atak rzekomo nie spowodował poważnych zniszczeń infrastruktury wojskowej, sprzętu ani fabryki dronów w Czeczenii. Jak twierdził, uszkodzeniu uległy jedynie okna w niektórych obiektach, a nalot "nie miał taktycznego sensu".

Zobacz również:

Ramzan Kadyrow odpowiedział na słowa Władimira Putina dotyczące ewentualnej wojny z Europą
Świat

Kadyrow reaguje na słowa Putina o Europie. "Czekamy na rozkaz"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

    Jednocześnie czeczeński przywódca zwrócił się do Ukraińców. "Ludzie Ukrainy, co wy robicie? Jesteście stopniowo niszczeni. Zjednoczcie się i wyraźcie swoje stanowisko" - wezwał.

    Kadyrow pozwolił sobie również na obrazę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, nazywając go "bandytą" i grożąc Ukraińcom utratą ich narodu.

    "Uważajcie, w przeciwnym razie całkowicie stracicie swój naród" - podkreślił Kadyrow.

    Celne ataki Ukrainy w Rosji. Drony w pobliżu rezydencji Kadyrowa

    W piątek Ukraina przeprowadziła ataki także w innych rejonach Federacji Rosyjskiej.

    Radio Swoboda podawało, że w rezultacie nalotu ukraińskich bezzałogowców na infrastrukturę portu morskiego w mieście Tiemriuk nad Morzem Azowskim doszło do pożaru terminala gazowego. Atak na port i terminal w Kraju Krasnodarskim potwierdził także ukraiński sztab generalny, informując o wybuchu ognia na terenie obiektu.

    "Zaatakowana została także rafineria w Syzraniu w obwodzie samarskim" - napisano w komunikacie ukraińskiej armii. Podkreślono, że zakład dostarcza paliwo dla rosyjskiej armii, a jego zdolności pozwalają na przetworzenie blisko dziewięciu milionów ton ropy naftowej rocznie. Rosyjski resort obrony podawał wówczas, że zestrzelono dziewięć bezzałogowców w tym regionie i łącznie 41 nad całym terytorium Rosji.

    Wcześniej Kadyrow reagował na słowa Władimira Putina, który groził Europie atakiem. "Czekamy na rozkaz! Wszystko skończy się bardzo szybko" - oświadczył czeczeński przywódca. Zaznaczył, że jego ludzie "na pewno nie będą się przejmować formalnościami".

    Zobacz również:

    Władimir Putin
    Wojna w Ukrainie

    Władimir Putin straszy Europę. "Rosja jest gotowa już teraz"

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak
    "Wydarzenia": "Polska wymiera". Eksperci znów biją na alarmPolsat News

    Najnowsze