Posłowie z AfD, prawicowo-populistycznej partii, która przoduje w sondażach, planują podróż do Rosji i spotkanie z przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrijem Miedwiediewem - informują niemieckie media. Doniesienia ukazały się na dzień po debacie w Bundestagu poświęconej oskarżeniom dotyczących przekazywania Rosji poufnych informacji przez członków AfD.

Posłowie AfD zamierzają odwiedzić Soczi w połowie listopada. Wśród nich są między innymi szef AfD w Saksonii Jörg Urban, posłowie do Bundestagu Rainer Rothfuß i Steffen Kotré oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Hans Neuhoff. Część tej grupy ma spotkać się z Dmitrijem Miedwiediewem.

Kotré i Rothfuß potwierdzili serwisowi t-online swój udział w podróży do Rosji, a drugi z nich dodatkowo zadeklarował, że weźmie udział w rozmowie z Miedwiediewem.

    Niemcy. Posłowie AfD spotkają się w Rosji z Miedwiediewem

    Spotkanie w Rosji miały poprzedzić miesiące rozmów między AfD a rosyjskimi władzami.

    Rosjanie mieli w ich ramach próbować przekonać niemieckich polityków, aby ci sabotowali kluczowe projekty polityczne kanclerza Friedricha Merza - dążenie do niezależności energetycznej, sankcje UE wobec Kremla oraz planowane wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów do wsparcia Ukrainy.

    Komitet wykonawczy w AfD jest świadomy planów polityków swojej partii i wyraził zgodę na podróż. - Putin nie stanowi zagrożenia dla Niemiec - powiedział lider AfD Tino Chrupalla w wywiadzie dla t-online w połowie października.

      Rosja otrzymuje poufne informacje od polityków AfD?

      Bliskie powiązania AfD z Kremlem stały się przedmiotem debaty parlamentarnej w Bundestagu w środę. Czołowi politycy CDU/CSU, SPD, Zielonych i Lewicy oskarżają tą partię o aktywną działalność na rzecz Rosji, nadużywanie uprawnień i szkodzenie bezpieczeństwu Niemiec.

      - Od pewnego czasu z rosnącym zaniepokojeniem obserwujemy, że AfD nadużywa swoich parlamentarnych uprawnień, aby systematycznie badać naszą infrastrukturę krytyczną - powiedział minister spraw wewnętrznych Turyngii Georg Maier z SPD. Dodał, że politycy ugrupowania "po prostu realizują listę zadań wyznaczonych przez Kreml".

      Podczas burzliwej dyskusji w parlamencie wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego SPD, Sonja Eichwede, stwierdziła, że działania AfD są "realnym zagrożeniem dla niemieckiej demokracji".

      Z kolei poseł CDU, Marc Henrichmann, oskarżył ugrupowanie o tolerowanie "ukrytej rosyjskiej komórki" w swoich szeregach. AfD odrzuciła oskarżenia jako "żenujące" i "złośliwe".

      Źródła: t-online., Die Welt, Der Spiegel

