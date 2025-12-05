Niespokojnie na granicy afgańsko-pakistańskiej. Doszło do wymiany ognia

Krzysztof Ryncarz

Na granicy pakistańsko-afgańskiej doszło w piątek po południu do wymiany ognia - poinformował agencja Associated Press. W regionie dochodzi do napięć między oboma państwami już od kilku miesięcy.

Kolumna wojskowych pojazdów opancerzonych przemieszczająca się po asfaltowej drodze przez pustynny teren, żołnierz w hełmie siedzi na jednym z pojazdów, jasne niebo bez chmur w tle.
Siły afgańskie przy granicy z PakistanemSANAULLAH SEIAMAFP

W skrócie

  • Na granicy afgańsko-pakistańskiej doszło do wymiany ognia.
  • Obie strony wzajemnie oskarżają się o rozpoczęcie ataku i podtrzymują wysoką gotowość militarną.
  • Od miesięcy sytuacja na pograniczu jest napięta.
Do wymiany ognia miało dojść w okolicach przejścia granicznego Chaman. Oficer pakistańskiej policji Mohammad Sadiq stwierdził, że jako pierwsi strzały oddali Afgańczycy. Z kolei rzecznik afgańskiej straży granicznej powiedział, że Pakistańczycy przerzucili granat na stronę Afganistanu.

Rzecznik rządu talibów Zabihullah Mujahid o eskalację oskarżył Pakistańczyków. - Niestety dziś wieczorem strona pakistańska ponownie przeprowadziła atak na Afganistan w okolicach miejscowości Spin Boldak w regionie Kandachar, zmuszając (nasze) siły do odpowiedzi - stwierdził.

    - Afgański reżim talibów oddał niesprowokowane strzały w okolicach przejścia granicznego w Chaman - powiedział natomiast Shehbaz Sharif, rzecznik premiera Pakistanu. Zapewnił również, że pakistańska armia pozostaje w pełnej gotowości, by zapewnić bezpieczeństwo obywatelom.

    Obie strony przekazały również, że w wyniku wymiany ognia nikt nie został poszkodowany.

    Napięcia na linii Kabul-Islamabad. Od miesięcy dochodzi starć na granicy

    Na początku października w Kabulu, stolicy Afganistanu, doszło do wybuchu. Rząd talibów stwierdził oskarżył o przeprowadzenie ataku Pakistan. Islamabad nie przyznał się do ataku.

    Od tego czasu na pograniczu pakistańsko-afgańskim dochodzi do starć między siłami obu państw. W wyniku wzajemnych ataków zginęło co najmniej kilkudziesięciu żołnierzy. Rannych zostało również wielu cywilów.

    Pakistańczycy przeprowadzili również naloty na ośrodki szkolenia islamskich bojowników w Afganistanie, w wyniku których miało zginąć nawet ponad 200 talibów i powiązanych z nimi bojowników. Po kilkudniowej eskalacji napięć obie strony ogłosiły w październiku zawieszenie broni.

    Napięcia między Afganistanem i Pakistanem trwają od lat. Władze w Islamabadzie oskarżają afgańskich talibów o wspieranie bojowników ugrupowania Tehir-i-Taliban, które operuje na terenie Pakistanu. Między państwami dochodziło w przeszłości również do sporów na liczącej ponad 2,6 tys. km granicy.

    Źródła: AP

