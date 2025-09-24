W skrócie Fregata włoskiej marynarki wojennej została wysłana by chronić flotyllę humanitarną kierującą się do Strefy Gazy po ataku dronów na jej jednostki.

Wśród zaatakowanych statków były jednostki pod polską banderą z posłem Frankiem Sterczewskim na pokładzie. Delegacja apeluje o ochronę i pomoc.

Globalna Flotylla Sumud domaga się umożliwienia dostarczenia pomocy humanitarnej Palestyńczykom, odrzuca oskarżenia Izraela o związki z Hamasem i zapowiada kontynuację misji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że Polscy obywatele uczestniczący we Flotylli Global Sumud przebywają aktualnie w Grecji. Dodali, że "są oni bezpieczni i nie ponieśli żadnego uszczerbku na zdrowiu".

"Jednostka flotylli znajduje się w naprawie. Uczestnikom zdarzenia sugerujemy bezpośredni kontakt z polskimi służbami konsularnymi, mogącymi zapewnić wsparcie na miejscu" - zalecono w komunikacie MSZ.

Przekazano, że "w sprawie incydentu wokół flotylli Global Sumud jesteśmy w kontakcie z naszymi partnerami. Otrzymaliśmy informację od greckich służb o przebiegu zdarzeń".

Ministerstwo zaznacza, że "ambasada RP w Tel Awiwie koordynuje współpracę z placówkami krajów, z których pochodzą uczestnicy rejsu. Placówka utrzymuje kontakt roboczy z izraelskim sztabem kryzysowym".

"Monitorujemy rozwój sytuacji i uzależniamy od niego dalsze postępowanie. W najbliższym czasie MSZ planuje zaprosić przedstawiciela ambasady Izraela w Polsce celem wyrażenia troski o los obywateli RP, biorących udział w rejsie flotylli" - przekazano w komunikacie.

MSZ przypomniał o ostrzeżeniach "w sprawie przebywania w strefie działań wojennych. Polska służba konsularna nie jest w stanie pomóc naszym obywatelom w każdych warunkach".

Atak dronów na humanitarną flotyllę. Płynęli z pomocą do Gazy

Wcześniej włoski minister obrony Guido Crosetto informował, że fregata włoskiej marynarki wojennej wyruszyła w stronę flotylli humanitarnej dla Strefy Gazy, by udzielić aktywistom ewentualnej pomocy. To reakcja na atak dronów na jednostki.

Szef resortu zawiadomił o tych planach stronę izraelską. Jak przekazał Interii Rafał Piotrowski z polskiej delegacji Flotylla Sumud, wśród zaatakowanych jednostek są te z polskimi delegatami na pokładzie.

Minister Crosetto ogłosił w komunikacie: "W celu zagwarantowania pomocy włoskim obywatelom uczestniczącym we flotylli wydałem tej nocy polecenie natychmiastowej interwencji wielozadaniowej fregacie marynarki wojennej Fasan, która znajdowała się na północ od Krety w ramach operacji Bezpieczne Morze".

"Fregata płynie w rejon ewentualnej akcji ratunkowej" - dodał.

Crosetto przekazał, że o działaniach strony włoskiej poinformowani zostali attaché wojskowy ambasady Izraela w Rzymie, ambasador Włoch i attaché wojskowy ambasady w Tel Awiwie oraz sztab kryzysowy włoskiego MSZ.

Zapowiedziano, że w czwartek Crosetto przedstawi w Izbie Deputowanych Włoch informację na temat ataku na flotyllę.

Bliski Wschód. Atak dronów na humanitarną flotyllę. W jej składzie statki z Polski

Aktywiści z flotylli humanitarnej, płynącej z pomocą dla ludności Strefy Gazy, poinformowali, że ich statki zostały zaatakowane przez drony w nocy z wtorku na środę. Włoska rzeczniczka flotylli przekazała, że trafiono jednostki włoską, angielską i polską. Na pokładzie polskiego statku jest poseł Franciszek Sterczewski.

Polscy współorganizatorzy Flotylli dla Gazy w wydanym oświadczeniu poinformowali: "W nocy z 23 na 24 września na wodach greckich doszło do kolejnych ataków na Globalną Flotyllę Sumud, międzynarodową inicjatywę cywilną, której celem jest złamanie nielegalnej blokady Strefy Gazy i dostarczenie Palestyńczykom niezbędnej żywności i leków".

"Odnotowano co najmniej 13 eksplozji i na co najmniej 10 łodzi zrzucono niezidentyfikowane ładunki. Na pokładzie statków flotylli znajdują się Polacy: poseł Franek Sterczewski, Omar Faris, Nina Ptak i Ewa Jasiewicz. Nikt nie odniósł fizycznych obrażeń. Globalna Flotylla Sumud apeluje o umożliwienie bezpiecznego dostarczenia pomocy humanitarnej Palestyńczykom w Gazie, a o ochronę polskiej delegacji wielokrotnie zwracała się do ministra (spraw zagranicznych) Radosława Sikorskiego" - głosi komunikat.

Członkowie Flotylii po ataku dronów: Pozostajemy nieugięci

Atak dronów skomentował dla Interii Rafał Piotrowski z polskiej delegacji Flotylla Sumud.

"Dzieje się to, gdy Flotylla jest celem kampanii oszczerstw i dezinformacji Izraela, który zarzuca misji pokojowej z pomocą humanitarną intencje przemocy i bycia powiązaną z Hamasem. Mimo tego, pozostajemy nieugięci i zdeterminowani by dopłynąć do Gazy" - podkreślił.

Poseł Sterczewski, uczestniczący w tej inicjatywie humanitarnej, napisał na platformie X: "Przed chwilą dron zaatakował statek z pomocą humanitarną pod polską banderą, na którym płynę. Wszyscy cali, ale uszkodzony został jeden żagiel. Wzywam polski rząd do ochrony flotylli i działań na rzecz zakończenia ludobójstwa w Gazie. Musicie działać teraz!". Wiadomość tę skierował także do premiera Donalda Tuska.

Strefa Gazy. Global Sumud Flotilla płynie z pomocą dla Palestyńczyków

Global Sumud Flotilla to międzynarodowa inicjatywa cywilna, w której udział biorą przedstawiciele ponad 40 krajów. Jej celem jest przełamanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i dostarczenie pomocy humanitarnej Palestyńczykom.

W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z Hamasem. Według organizacji humanitarnych sytuacja się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca. Izrael odpiera zarzuty, że jego działania przyczyniają się do głodu i ogłasza kolejne kroki, które mają usprawnić pomoc.

