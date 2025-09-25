W skrócie Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas potępił zarówno działania Izraela w Strefie Gazy, nazywając je ludobójstwem, jak i atak Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku.

Abbas zadeklarował, że Hamas nie będzie w przyszłości współrządził Palestyną, oraz wyraził gotowość Autonomii Palestyńskiej do przejęcia odpowiedzialności za Strefę Gazy po wojnie.

Podziękował krajom, które formalnie uznały państwowość Palestyny, zaznaczając potrzebę konkretnych działań międzynarodowych dla odzyskania praw przez Palestyńczyków.

- Pomimo wszystkiego, co wycierpiał nasz naród, odrzucamy to, co Hamas zrobił 7 października (2023 r.). Te działania, których celem byli izraelscy cywile, i porywanie ich jako zakładników, nie reprezentują narodu palestyńskiego ani jego słusznej walki o wolność i niepodległość - podkreślił Mahmud Abbas.

89-letni polityk przemawiał podczas debaty generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Ponieważ władze amerykańskie odmówiły mu wizy, jego wystąpienie zostało wygłoszone zdalnie.

Mahmud Abbas zapowiada: Hamas nie będzie rządził Palestyną

Rządzący Strefą Gazy Hamas zaatakował 7 października 2023 r. Izrael, zabijając około 1200 osób. Stało się to początkiem wciąż trwającej wojny w Strefie Gazy, w której zginęło ponad 65,5 tys. Palestyńczyków.

Mahmud Abbas upomniał się o los mieszkańców Strefy Gazy, "mierzących się z ludobójczą wojną, zniszczeniami, głodem i przesiedleniami" ze strony Izraela. Dodał, że to czego dopuszcza się Jerozolima, "to nie tylko agresja, ale zbrodnia wojenna i zbrodnia przeciwko ludzkości, która zostanie zapisana na kartach historii i sumienia ludzkości jako jedna z największych tragedii humanitarnych XX i XXI wieku".

Prezydent zapewnił, że Autonomia Palestyńska jest gotowa do przejęcia "całkowitej odpowiedzialności" za powojenną Strefę Gazy. Podkreślił, że Hamas musi złożyć broń i nie będzie odgrywał żadnej roli w przyszłych rządach.

Zgromadzenie Ogólne ONZ. Kolejne państwa uznały Palestynę

Prezydent Autonomii, zarządzającej Zachodnim Brzegiem Jordanu, reprezentuje partię Fatah, która od lat jest skłócona z bardziej radykalnym Hamasem. Izrael nie zgadza się, by w powojennych rządach w Strefie Gazy brały udział zarówno Hamas, jak i Autonomia. Plany państw arabskich i Francji przewidują udział Autonomii, ale z zaznaczeniem, że musi ona zostać zreformowana.

Mahmud Abbas podziękował krajom Zachodu, które w ostatnich dniach formalnie uznały państwowość Palestyny. Podkreślił jednak, że potrzebne są konkretne działania ze strony społeczności międzynarodowej, by Palestyńczycy mogli odzyskać swoje prawa, uwolnili się spod okupacji i przestali być "zakładnikami izraelskiej polityki", co utrwala "niesprawiedliwość, ucisk i agresję".

Zachodni Brzeg pozostaje pod okupacją izraelską, a Autonomia nim współadministruje. Uznanie państwowości Palestyny to gesty dyplomatyczne, które nie zmieniają sytuacji na miejscu. Tym działaniom sprzeciwiają się Izrael i USA. Premier Binjamin Netanjahu zapowiedział w ostatnich dniach, że "państwo palestyńskie nie powstanie".

Przywódca Autonomii Palestyńskiej zabrał głos na forum ONZ. Podziękował za wsparcie

Mahmud Abbas w swoim przemówieniu odrzucił "mieszanie solidarności ze sprawą palestyńską z antysemityzmem, który jest sprzeczny z (palestyńskimi - red.) wartościami i zasadami". Podziękował ludziom, którzy upominają się o los Palestyńczyków podczas protestów na całym świecie.

- Nie będzie sprawiedliwości, jeśli Palestyna nie zostanie wyzwolona - podkreślił przywódca Autonomii. Zapewnił, że Palestyńczycy, mimo wojny, nie opuszczą swojej ojczyzny.

