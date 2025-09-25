Gorąco na Morzu Śródziemnym. Hiszpania wysyła okręt wojenny

- Hiszpański rząd domaga się przestrzegania prawa międzynarodowego i poszanowania prawa naszych obywateli do bezpiecznego żeglowania po Morzu Śródziemnym - powiedział Sanchez przebywający w Nowym Jorku w związku z sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Jak dodał, w czwartek z portu Kartagenie na południowym wschodzie Hiszpanii wypłynie okręt w celu zapewnienia pomocy flotylli. Część statków wchodzących w jej skład wyruszyła na przełomie sierpnia i września z Barcelony w kierunku Strefy Gazy.

Nocny atak na statki na Morzu Śródziemnym. Aktywiści płynęli z pomocą do Gazy

Wcześniej w środę włoski minister obrony Guido Crosetto poinformował, że fregata włoskiej marynarki wojennej wyruszyła w stronę flotylli, by udzielić aktywistom ewentualnej pomocy po nocnym ataku dronów na ich jednostki. Szef resortu zawiadomił o tych planach stronę izraelską.

Globalna Flotylla Sumud, złożona z około 50 łodzi, to międzynarodowa inicjatywa cywilna, w której udział biorą przedstawiciele ponad 40 krajów, w tym Polski. Jej celem jest przełamanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i dostarczenie pomocy humanitarnej Palestyńczykom.

W nocy z wtorku na środę flotylla została zaatakowana dronami na wodach międzynarodowych u wybrzeży Grecji. Jak potwierdzili organizatorzy, zostały uszkodzone trzy jednostki, ale wszystkie kontynuują podróż. Izrael zapowiedział, że nie dopuści statków do Strefy Gazy.

Bliski Wschód. Hiszpania sprzeciwia się Izraelowi

Hiszpania należy do jednych z najostrzejszych krytyków działań Izraela w Strefie Gazy. Rząd w Madrycie zatwierdził ostatnio całkowite embargo na izraelską broń i anuluje podpisane już kontrakty z izraelskimi firmami zbrojeniowymi.

W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z Hamasem. Liczba ofiar po stronie ludności palestyńskiej w trwającej ofensywie Izraela na Strefę Gazy przekroczyła 65 tys. osób - poinformowały palestyńskie służby medyczne.

Według organizacji humanitarnych sytuacja się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca. Izrael odpiera zarzuty, że jego działania przyczyniają się do głodu i ogłasza kolejne kroki, które mają usprawnić przekazywanie pomocy.

Lewica chce nocnej prohibicji w całej Polsce. Minister sportu w ''Graffiti'': To dobry, słuszny kierunek Polsat News Polsat News