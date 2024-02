Andrzej Duda w Paryżu. Przywódcy rozmawiali o wsparciu dla Ukrainy

- Mam nadzieję, że najbliższym czasie wspólnymi siłami zdołamy przygotować istotne dostawy amunicji dla Ukrainy, bo to jest najważniejsze - oświadczył prezydent Duda po zakończeniu obrad. Jak zaznaczył, "to jest coś, co jest Ukrainie najbardziej potrzebne, to jest coś, co w ostatnim czasie wielokrotnie zgłaszał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski".