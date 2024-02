Zdolność NATO do ochrony Morza Bałtyckiego i infrastruktury podwodnej znacznie wzrośnie, gdy Szwecja przystąpi do Sojuszu, wnosząc do niego m.in. potężną wiedzę w zakresie łodzi podwodnych - zauważył w poniedziałek komandor Juri Saska, dowódca estońskiej marynarki wojennej.