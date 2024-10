Strzelił Polakowi w plecy. Na wyrok czekano pół wieku

Niemcy. Były funkcjonariusz Stasi skazany za zabójstwo Polaka

Manfred N., gdy zasiadł na ławie oskarżonych, odmówił składania zeznań i zasłonił się czarną teczką. 50 lat temu to właśnie on stanął tuż za plecami Kukuczki i oddał śmiertelny strzał, za co później odznaczono go medalem "za zasługi dla ludu i ojczyzny".

Do zbrodni doszło po tym, jak Kukuczka zgłosił się do ambasady Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w Berlinie, twierdząc, że ma do przekazania ważną wiadomość. Jak poinformował, nie chciał wracać do kraju, więc postawił władzom ultimatum. Jeśli do godziny 15 nie znajdzie się w Berlinie Zachodnim, zdetonuje trzymany w teczce ładunek wybuchowy.