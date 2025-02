Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Wiosna rozpycha się w Polsce

Po ciepłym poniedziałku wtorek również zapewni nam bardziej wiosenne, dodatnie temperatury . W najchłodniejszych rejonach kraju - na południu i wschodzie - będzie od 2 do 5 stopni. W reszcie kraju termometry pokażą od 6 do 11 stopni Celsjusza.

Wtorek będzie jednak przeważnie pochmurny i deszczowy . Na zachodzie i północy może padać przez cały dzień. Oprócz tego rano we wschodniej połowie Polski pojawią się gęste mgły . Wiatr będzie słaby i umiarkowany - prognozuje IMGW .

Napłynie więcej chmur

Środa będzie pogodna na wschodzie, podczas gdy zachodnia połowa kraju dalej będzie pochmurna i deszczowa. Temperatury wciąż będą wiosenne: od 4 do 9 stopni w ciągu dnia. Cały czas podmuchy wiatru będą słabe.

Na zachodzie będzie mokro i nieprzyjemnie. Zdecydowanie spokojniej będzie we wschodnich rejonach Polski

W czwartek zachmurzenie obejmie swoim zasięgiem cały kraj. Miejscami trzeba się liczyć z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy od 4 do 10 st. C.

Pochmurna pogoda utrzyma się także w piątek . Oprócz deszczu miejscami trzeba się też liczyć z opadami deszczu ze śniegiem . W górach zaś może padać sam śnieg . Pod koniec tygodnia odczujemy też ochłodzenie: w ciągu dnia będzie od 2 do 7 stopni. Wiatr dalej będzie słaby i umiarkowany.

Meteorologiczna wiosna w zimowej oprawie

Według IMGW Sobota będzie pierwszym dniem meteorologicznej wiosny. Pogoda jednak wymiesza wiosnę z zimą i przyniesie nieprzyjemne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Będzie chłodniej: od 1 do 6 st. C. To jednak cały czas dodatnie temperatury, więc padający śnieg nie ma szans się utrzymać na nizinach.