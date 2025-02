Polacy wybierają prezydenta co pięć lat, przy czym nie może on zajmować tego stanowiska dłużej niż przez dwie kadencje. Oznacza to, że w maju prezydent Andrzej Duda przestanie pełnić urząd głowy państwa. O tym, kto będzie jego następcą zdecydują wyborcy. Jak wygląda kalendarz wyborczy tegorocznego głosowania?

Wybory prezydenckie 2025. Kalendarz wyborczy: Terminy ważne dla kandydatów

Do tej pory chęć stanięcia w szranki w wyborach prezydenckich zgłosiło już ponad 20 kandydatów. Nie jest to liczba ostateczna, ponieważ wciąż można zgłaszać komitety wyborcze do PKW. Kalendarz wyborczy 2025 zawiera istotne dla kandydatów terminy: Reklama

do 24 marca 2025 r. - zgłaszanie Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta;

(PKW) komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta; do 31 marca 2025 r. - powołanie okręgowych komisji wyborczych;

do 4 kwietnia 2025 r. (do godz. 16:00) - termin zgłaszania kandydatów na Prezydenta RP do PKW;

do 28 kwietnia 2025 r. - oficjalne ogłoszenie listy kandydatów na prezydenta oraz powołanie obwodowych komisji wyborczych;

do 3 do 16 maja 2025 r. - nadawcy publiczni emitują bezpłatne audycje wyborcze komitetów;

16 maja 2025 r. (godz. 24:00) - zakończenie kampanii wyborczej i początek ciszy wyborczej.

Kandydatem na prezydenta RP może zostać każdy obywatel Polski, który ukończył 35 lat i posiada pełnię praw wyborczych.

Kalendarz wyborczy 2025: Terminy istotne dla wyborców

Wyborcy, którzy 18 maja pójdą do urn również muszą pamiętać o dopełnieniu wszelkich formalności. Kalendarz wyborczy 2025 wskazuje na kilka ważnych dla nich terminów:

od 4 kwietnia do 15 maja 2025 r. - możliwość składania wniosków o zaświadczenie o prawie do głosowania oraz zmianę miejsca głosowania;

do 14 kwietnia 2025 r. - utworzenie odrębnych obwodów głosowania w m.in. szpitalach, domach pomocy społecznej i zakładach karnych;

do 18 kwietnia 2025 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o lokalach wyborczych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika;

do 5 maja 2025 r. - zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz korzystania z bezpłatnego transportu dla osób starszych i z niepełnosprawnościami;

do 9 maja 2025 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

do 13 maja 2025 r. - składanie wniosków o wpisanie do spisu wyborców za granicą i na polskich statkach morskich;

do 15 maja 2025 r. - poinformowanie wyborców korzystających z transportu o godzinie przewozu do lokalu wyborczego;

18 maja 2025 r. (godz. 7:00-21:00) - głosowanie w pierwszej turze wyborów.

Prawo do głosowania mają wszyscy obywatele polscy, którzy skończyli 18 lat i nie zostało im odebrane prawo wyborcze prawomocnym wyrokiem sądu. Do lokalu wyborczego należy stawić się w dniu głosowania z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

Druga tura wyborów prezydenckich 2025

Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50 proc. głosów w pierwszej turze, druga tura odbędzie się 1 czerwca 2025 roku. Kampania wyborcza przed drugą turą potrwa do 30 maja do godz. 24:00 i wtedy rozpocznie się cisza wyborcza.

Głosowanie w drugiej turze będzie odbywać się w tych samych godzinach, co w pierwszej, czyli od 7:00 do 21:00. Procedury dotyczące głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika będą analogiczne do tych z pierwszej tury. Reklama

Wyniki drugiej tury wskażą, kto przez najbliższe pięć lat będzie pełnił urząd prezydenta.

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów

Obecnie na liście osób deklarujących chęć udziału w wyborach znajdują się: