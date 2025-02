- Prezydent zrealizował w USA to, co sobie założył. Otwiera drzwi w Ameryce - ocenił Marcin Mastalerek, szef gabinetu Andrzeja Dudy. Jak uznał, informacje, iż jego rozmowa z Donaldem Trumpem trwała 10 minut to jedynie "wyliczenia ekspertów z Twittera" oraz "bajki" spowodowane zawiścią i zazdrością. - Samolot z prezydentem przyleciał wcześniej niż było to zaplanowane (...). Miał na widowni siedzieć i czekać? - stwierdził w wywiadzie.