Nowy sondaż prezydencki dla "Wydarzeń" Polsatu. Lider zostawia w tyle resztę stawki

Wszyscy chętni do ubiegania się o najważniejszy urząd w państwie mają czas do 24 marca, by zgłosić swój komitet do Państwowej Komisji Wyborczej. Do 4 kwietnia do godziny 16 kandydaci mają obowiązek złożenia 100 tysięcy podpisów poparcia. W wyborach wystartują tylko ci politycy, którzy spełnią ten warunek. Oficjalna lista kandydatów zostanie opublikowana do 28 kwietnia.