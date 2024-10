Reakcja UE na plan Donalda Tuska ws. azylu. "Grozi naruszeniem zobowiązań"

Plan premiera Donalda Tuska dotyczący zawracania migrantów grozi naruszeniem zobowiązań w zakresie praw człowieka - przekazał rzecznik Komisji Europejskiej w rozmowie z Politico. Jak zaznaczył, "kraje członkowskie mają międzynarodowe i unijne zobowiązania, w tym obowiązek zapewnienia dostępu do procedury azylowej". To echa zapowiedzi szefa polskiego rządu dotyczącej zawieszenia prawa do azylu.