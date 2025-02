Do tej pory odwołano ponad 100 lotów, a jeszcze więcej przełożono z powodu strajku ostrzegawczego pracowników lotnisk w Düsseldorfie oraz Kolonii/Bonn na zachodzie Niemiec. Związkowcy domagają się dodatkowych dni wolnych od pracy, a także podwyżek płac. Problemy dla pasażerów najpewniej będą się pogłębiać, a co więcej, protestujący namawiają zatrudnionych w innych branżach, aby przyłączyli się do nich.