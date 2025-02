- Z zadowoleniem przyjmujemy i popieramy nowe podejście USA do dialogu z Rosją, które jest znacznie odmienne od podejścia europejskiego - oświadczył Dmitrij Pieskow, komentując krytykę Donalda Trumpa pod adresem Wołodymyra Zełenskiego. Rzecznik Kremla, cytowany przez Reutera, stwierdził ponadto, że na obecną chwilę Moskwa nie widzi możliwości do wznowienia rozmów z Unią Europejską. - Europa, w przeciwieństwie do USA, chce kontynuować tę wojnę - dodał.