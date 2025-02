Potężny wybuch na terenie rosyjskiego konsulatu we Francji

Tuż przed godziną 8 rano w rosyjskim konsulacie we francuskiej Marsylii doszło do eksplozji - informuje redakcja BMF TV. Na miejscu są funkcjonariusze policji i straży pożarnej. Jak informuje Reuters, obecny na miejscu rosyjski konsul potwierdził, że do eksplozji doszło na terenie placówki.