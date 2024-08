Korea Północna. Władimir Putin zaoferował wsparcie

"Proszę o przekazanie słów współczucia i wsparcia wszystkim tym, którzy stracili swoich bliskich w wyniku burzy" - podkreślił Putin w wiadomości wysłanej do Kim Dzong Una. "Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc i wsparcie" - dodał rosyjski prezydent, zwracając się do swojego sojusznika. AFP przypomina, że utrzymywane od lat dobre relacje między Pjongjangiem a Moskwą zacieśniły się jeszcze bardziej po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

Korea Północna walczy z powodziami. Kim Dzong Un "w akcji"

W związku z trudną sytuacją w zeszłym tygodniu Kim Dzong Un ogłosił "stan podwyższonej gotowości" . Osobiście nadzorował też ewakuację mieszkańców, co widać na zdjęciach, jakie pojawiły się w mediach i sieci. Na fotografiach zobaczyć można Kim Dzong Una, który m.in. podróżował czarnym lexusem przez zalane tereny.

Gordon Kang z think tanku S. Rajaratnam School of International Studies podkreślił, że zdjęcia te są "niepowtarzalne". Dodał też, że to pierwszy raz, kiedy Kim stanął na czele systemu zarządzania po katastrofie.