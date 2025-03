Ksiądz Michał Olszewski poinformował w środę o zakończeniu działalności Fundacji Profeto. Kilka tygodni wcześniej wstrzymano prowadzenie mediów fundacji.

Jak na Facebooku podał ksiądz Olszewski w imieniu Zespołu Profeto, do decyzji zmusiło ich "zajęcie przez organy ścigania kont bankowych" fundacji. Dodał, że skutkuje to "brakiem materialnych środków potrzebnych do dalszej działalności".

Olszewski we wpisie zapewnił, że Fundacja nie żegna się z żalem do kogokolwiek, ani nie jest obrażona na rzeczywistość, której - jak napisano - nie rozumie. "Przyjmujemy to z chrześcijańską pokorą i z głęboką wdzięcznością wobec Boga i wszystkich, którzy byli częścią tej drogi" - napisał.

Ksiądz Michał Olszewski ogłasza. Koniec działalności Fundacji Profeto

Ksiądz Olszewski podziękował słuchaczom, czytelnikom i darczyńcom oraz współtwórcom Profeto.

"Pamiętamy również o tych, którzy nie zawsze podzielali naszą misję, a nawet o tych, którzy otwarcie działali przeciwko nam. W duchu Ewangelii i miłości Chrystusa modlimy się za was, wierząc, że Bóg ma dla każdego z nas plan pełen dobra i miłosierdzia i mamy nadzieję na wspólną radość ze świętości" - zaznaczył.

O Fundacji Profeto stało się głośno w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Pierwszy akt oskarżenia - związany ze sprawą ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości - wobec sześciu osób, w tym ks. Olszewskiego, trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie na początku lutego. Oskarżenie prokuratury dotyczy jednego z wielu wątków śledztwa związanego z działalnością Fundacji Profeto, której szefem jest ks. Olszewski. Do tej fundacji trafiło z funduszu ponad 66 mln zł, mimo że - jak stwierdziła prokuratura - nie spełniała ona wymagań formalnych i merytorycznych, by otrzymać te pieniądze.

Afera Funduszu Sprawiedliwości. Ks. Olszewski jednym z oskarżonych

Poza ks. Olszewskim, którego prokurator oskarżył także o pranie brudnych pieniędzy, oskarżone są byłe urzędniczki MS Urszula D. (była dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w MS) i Karolina K. (była naczelnik jednego z wydziałów w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości), które odpowiadały za przyznanie tych środków i miały z ks. Olszewskim działać wspólnie i w porozumieniu.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, określany jako Fundusz Sprawiedliwości, jest funduszem celowym, czyli jego środki muszą być wydatkowane wyłącznie na cele funduszu. Fundusz ten powstał w 1997 roku, by pomagać ofiarom i świadkom przestępstw oraz osobom, które odbyły karę więzienia i wracają do uczciwego życia w społeczeństwie (to pomoc postpenitencjarna). Od 2017 roku fundusz ten otrzymał dodatkowy cel polegający na przeciwdziałaniu przestępczości.

Budżet FS wynosi rocznie kilkaset milionów złotych. Pieniądze pochodzą m.in. z nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzanych od sprawców przestępstw, z potrąceń z wynagrodzeń za pracę więźniów oraz ze spadków, darowizn, dotacji i zbiórek. Przykładowo w 2022 roku przychody funduszu wyniosły ponad 401 mln zł, a koszty ponad 343 mln zł.

