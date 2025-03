"To ostatnie ostrzeżenie dla was" - napisał Donald Trump w serwisie Truth Social. "Teraz jest czas na opuszczenie Gazy, póki jeszcze macie szansę " - dodał.

Następnie Trump zwrócił się we wpisie także do mieszkańców regionu. "Czeka was piękna przyszłość, ale nie wtedy, gdy będziecie przetrzymywać zakładników. Jeśli to zrobicie, zginiecie" - przekazał prezydent Stanów Zjednoczonych.