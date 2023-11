Badacze z Uniwersytetu Oksfordzkiego wyruszyli na ekspedycję do Indonezji, gdzie udało im się nagrać kilka wyjątkowych klipów, na których uchwycono prakolczatkę górską ( Zaglossus attenboroughi ) . Łacińska nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ "imię" to nosi na cześć sir Davida Attenborough'a - brytyjskiego biologa.

Niezwykłe odkrycie w górach. Myśleli, że okaz wyginął

Dr James Kempton w rozmowie z BBC przekazał, że "był w euforii" , kiedy zobaczył, co udało się uchwycić na fotopułapce. Podobne emocje towarzyszyły pozostałym badaczom w Indonezji. Okazuje się, że nagranie prakolczatki górskiej udało się w ostatniej chwili - zapisało się ono na ostatniej karcie pamięci, znaleziono je w ostatniej kamerze... ostatniego dnia wyprawy.

Wyprawa do Indonezji. "Pijawki są wszędzie, nie tylko na ziemi"

Dotychczas jedynym dowodem na to, że kiedyś istniał był muzealny okaz sprzed kilkudziesięciu lat. Góry Cyklopów w Indonezji nie są zbyt dogodnym miejscem do życia czy nawet wspinaczki. Są strome i niebezpieczne. Naukowcy, aby dostać się do miejsca, w którym występują kolczatki, musieli pokonać trasę pokrytą mchem, korzeniami drzew, bardzo często w deszczu.