Amerykańska gazeta "Wall Street Journal" informuje teraz o szczegółach czerwcowego buntu Prigożyna . Według źródeł zachodniego wywiadu, podczas próby zamachu stanu Władimir Putin przebywał wówczas w swojej rezydencji. Patruszew przejął kontrolę nad sytuacją w kraju i zaczął wzywać wszystkich sojuszników, aby zmusili Prigożyna do odwrotu.

Przewodniczący Rady Bezpieczeństwa miał zadzwonić do funkcjonariuszy wspierających Prigożyna i poprosić ich o interwencję. Następnie zwrócił się o pomoc do władz Kazachstanu i Białorusi , członków Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym.

Media: Kazachstan odmówił Rosji pomocy

"Rok wcześniej Rosja wysłała wojska do Kazachstanu, aby stłumić masowe protesty. Były oficer rosyjskiego wywiadu i urzędnik zachodniego wywiadu mówią, że władze rosyjskie liczyły na wsparcie wojskowe ze strony Astany , gdyby ich własne wojska nie były w stanie powstrzymać ofensywy. Jednak prezydent Kasym-Żomart Tokajew odmówił " - czytamy w artykule.

Kazachstan - Turcja. Silne partnerstwo

Badacz Nurbek Bekmyrzaev wskazuje, że produkcja tureckich dronów będzie dowodem zbliżenia Astany i Ankary na tle słabnących wpływów Rosji w Azji Środkowej . Po inwazji wojskowej Rosji na Ukrainę sojusznicy Kremla w regionie ponownie zamrażają stosunki wojskowe z Moskwą, otwierając Turcji drzwi do rozszerzenia swojej obecności.

Współpraca Kazachstanu i Turcji w sektorze obronnym nie ogranicza się do planów montażu dronów. W lipcu tego roku państwowe zakłady Zenit w Uralsku podpisały umowę z Asfat i YDA Group, spółkami zależnymi tureckiego Ministerstwa Obrony, na produkcję okrętów wojennych dla kazachskiej marynarki wojennej.

Azja Środkowa: Strategiczny region bogaty w zasoby

Kazachstan stara się zmniejszyć swoją zależność od importu z Rosji i otwiera produkcję w kraju, a Astana zwraca się w stronę technologii wojskowych nie tylko do Turcji, ale także do innych państw, w tym Chin.

Przez Kazachstan przebiega korytarz transkaspijski łączący Europę z Chinami. Cała Azja Środkowa może dostarczać metale i rzadkie minerały potrzebne zachodniemu przemysłowi . Kazachskie firmy produkują 18 z 30 pierwiastków ziem rzadkich ważnych dla gospodarki UE, takich jak tytan, beryl, tantal i niob. To ich zakup był głównym celem wizyty w regionie Emmanuela Macrona.

Bogata w zasoby naturalne Azja Centralna jest dochodowym partnerem dla Zachodu, który stara się dywersyfikować swoje powiązania logistyczne. Naukowiec cytowany przez "WSJ" dochodzi do wniosku, że Zachód, rozwijając wzajemnie partnerstwo z krajami regionu, może działać nie tylko we własnym interesie, ale także przyczynić się do powstania nowego układu gospodarki światowej.