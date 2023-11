Armenia, dotychczasowy partner Rosji. Podejmuje kroki w kierunku Zachodu

Armenia po raz kolejny wysyła Moskwie sygnał o dystansowaniu się. Nie wzięła udziału we wspólnych manewrach we wrześniu i październiku, a 14 listopada jej premier poinformował Aleksandra Łukaszenkę, że nie przyjedzie na zbliżający się szczyt. Moskwa i Mińsk wyraziły ubolewanie z powodu tej decyzji.

Armenia poza OUBZ? "Bezwartościowa organizacja"

Co więc z przyszłością Armenii w OUBZ? - Nadszedł czas, aby skonsolidować tę kwestię. Poziom współpracy wojskowo-technicznej z Indiami czy Francją mógłby być znacznie wyższy, gdybyśmy nie byli członkami tych bezwartościowych organizacji . Armenia nakreśliła wielkie plany współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Nie można liczyć na wysoki poziom relacji z krajami, będąc sojusznikiem ich wroga. Nadszedł zatem czas na utrwalenie tego, co już de facto istnieje i co wynika ze względów bezpieczeństwa narodowego - stwierdził Ruben Mehrabjan.

Jewgienij Magda ocenił z kolei, że organizacja ta to już "żywy trup". - W styczniu 2022 r. obserwowaliśmy działanie OUBZ w Kazachstanie w charakterze sił pokojowych lub policji, co miało raczej charakter orientacyjny, gdyż wojska OUBZ nie miały tam realnego wpływu. Następnie, zwłaszcza po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, państwa członkowskie zaczęły w jakiś sposób się dystansować. Pozostaje tylko sanitariusz Łukaszenka. Ani Armenia, ani republiki środkowoazjatyckie, moim zdaniem, nie są absolutnie chętne do wspierania ambicji Rosji. I to jest dobry sygnał dla Ukrainy - powód do wzmocnienia swojej pozycji na Kaukazie Południowym i w Azji Środkowej - dodał.