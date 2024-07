Około 130 mln osób w Stanach Zjednoczonych otrzymało w sobotę ostrzeżenia dotyczące upałów. Prawie 57 mln osób otrzymuje takie alerty od kliku tygodni. Jak podaje BBC co najmniej jedno dziecko zmarło w Arizonie z powodu z upałów.

USA. Fala upałów trwa. Może powodować stres cieplny

Według meteorologów ciepłe noce spowodują, że ludzie będą cierpieć na stres cieplny. Jest to reakcja organizmu spowodowana przegrzaniem oraz utratą wody. Człowiek może odczuwać taki dyskomfort już przy temperaturze powyżej ok. 23°C w warunkach wysokiej wilgotności oraz ok. 27°C w niskiej.