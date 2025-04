Później irańskie media państwowe potwierdziły doniesienia o ponad 500 rannych osobach. Co więcej, ze wstępnych informacji wynika, że życie straciły cztery osoby.

Zamieszkiwane przez ok. pół miliona osób Bandar-e Abbas jest ważnym portem położonym nad cieśniną łączącą Zatokę Perską z Zatoką Omańską.

Do wybuchu doszło kilka miesięcy po jednym z najtragiczniejszych wypadków przy pracy w Iranie od lat.

Eksplozja w kopalni węgla we wrześniu, spowodowana wyciekiem gazu, zabiła ponad 50 osób w Tabas, na wschodzie Iranu, co skłoniło władze do ogłoszenia żałoby narodowej.