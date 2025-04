- Stało się to, na co wszyscy czekaliśmy, czyli przebiliśmy się z naszą narracją i naszym kandydatem do zbiorowej wyobraźni. Do czasu Końskich byliśmy trzymani pod wodą, bez tlenu, cokolwiek robiliśmy w kampanii, to się nigdzie nie przebijało. Końskie dały naszemu kandydatowi możliwość zaprezentowania się w prime time największych telewizji i pokazania, że jego dotychczasowy medialny obraz był nieprawdziwy - mówi jeden z polityków z okolic sztabu.