Świadczenie wychowawcze, znane bardziej jako 800 plus, to finansowe wsparcie na każde dziecko. Pieniądze są przyznawane bez względu na uzyskiwane dochody aż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze przekazywane jest po złożeniu wniosku. To można zrobić tylko drogą elektroniczną, a dla zachowania ciągłości wypłat najlepiej zrobić to jeszcze w kwietniu.

Świadczenie wychowawcze 800 plus: ZUS przyjmuje wnioski

Na początku lutego ruszył nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 800 plus. Ten trwa od 1 czerwca 2025 do 31 maja 2026 r.

Z założenia, aby zapewnić sobie ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego, należy złożyć wniosek w konkretnych terminach. Rodzice powinni pamiętać, że pierwszy nabór wniosków o 800 plus kończy się 30 kwietnia. Przypomina o tym ZUS w specjalnym komunikacie.

Wniosek o 800 plus złożony po 30 kwietnia oznacza opóźnienie w wypłacie świadczenia. Na przykład dokumenty złożone w maju sprawią, że 800 plus zostanie wypłacone dopiero w lipcu. Dobra informacja jest taka, że spóźnialscy rodzice nie zawsze stracą wypłaty.

Świadczenie w lipcu zostanie wypłacone z wyrównaniem za czerwiec. Jeśli ktoś złoży wniosek w czerwcu, to wypłata 800 plus nastąpi w sierpniu z wyrównaniem za czerwiec i lipiec.

Najlepiej, z finansowego punktu widzenia, złożyć więc wniosek o 800 plus do końca kwietnia. Osoby najbardziej spóźnialskie, które będą zwlekać i o świadczenie zaczną ubiegać się po 30 czerwca 2025 r., sporo stracą. Wniosek po 30 czerwca poskutkuje tym, że świadczenie zostanie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Wskutek tego za poprzednie miesiące nie będzie przysługiwać wyrównanie.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski wyłącznie drogą elektroniczną. Opcji jest kilka.

Można to zrobić poprzez aplikację mZUS, portal Emp@tia, a także poprzez swój bank. Jeżeli chcemy złożyć wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie mamy profilu na PUE/eZUS, ZUS założy profil na podstawie danych z wniosku.

Świadczenie 800 plus trafia do wnioskodawcy w formie bezgotówkowej co miesiąc. Pieniądze popłyną na wskazany przez nas w dokumentach numer rachunku płatniczego.

Nieprawidłowo wypełniony wniosek o 800 plus oznacza konieczność jego poprawy, na co mamy dwa tygodnie. Jeśli zabraknie w nim odpowiednich dokumentów, na uzupełnienie braków wnioskodawca ma 30 dni.

Komu przysługuje 800 plus?

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Trafia na konto matki lub ojca, a 800 plus przysługuje również opiekunowi faktycznemu dziecka, jeśli z nim mieszka i je utrzymuje.

Świadczenie w wysokości 800 zł trafia również do opiekujących się dzieckiem osób, które wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Świadczenie 800 plus w opiece naprzemiennej może zostać podzielone na pół. To w sytuacji, jeśli mamy sądowe orzeczenie sądu w tej sprawie. Na pieniądze ze świadczenia liczyć mogą także rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, czy dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Na liście uprawnionych do 800 plus znajdują się też dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz domów pomocy społecznej.

Od kiedy przysługuje prawo do 800 plus?

Prawo do świadczenia wychowawczego ZUS ustala na okres świadczeniowy. Ten trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. W praktyce oznacza to, że jeśli rodzic złoży wniosek od 1 lutego do 30 czerwca roku, w którym zaczyna się ten okres, to prawo do 800 plus przysługuje od 1 czerwca do 31 maja roku następnego.

Wniosek o 800 plus złożony po 30 czerwca oznacza, że ZUS przyzna prawo do świadczenia od miesiąca, w którym złożono wniosek do końca okresu świadczeniowego, ale nie wcześniej niż od dnia urodzenia dziecka.

Natomiast jeżeli dziecko kończy 18. rok życia w trakcie okresu świadczeniowego, to ZUS przyzna świadczenie wychowawcze do dnia ukończenia przez dziecko 18 lat.

