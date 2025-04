Sobotnie uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka zorganizowano w dwóch miejscach. Najistotniejszym punktem był watykański plac Świętego Piotra , gdzie zebrali się duchowni, światowi liderzy, jak również pielgrzymi. Według szacunków Stolicy Apostolskiej uroczystości zgromadziły tam ponad 200 tysięcy osób . Taka liczba uczestników już w piątek wiązała się z paraliżem Watykanu , o czym pisałem we wcześniejszym artykule .

Zmarła w poniedziałek głowa Kościoła katolickiego poprosiła w testamencie, aby pochować ją w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie . Woli papieża dochowano, dlatego po zakończeniu c eremonii w Watykanie ciało Franciszka przetransportowano właśnie tam. Przy trasie konduktu zbierali się ci, którzy brawami chcieli oddać mu hołd podczas ostatniej drogi.

Przy wspomnianej rzymskiej bazylice również zgromadzili się wierni, ale frekwencja była zdecydowanie niższa niż w Watykanie . Chwilę przed tym, jak kolumna samochodów - w tym pojazd wiozący trumnę - dojechała na miejsce, można było stanąć całkiem blisko wydzielonego terenu przed frontem budynku. Ci wyżsi, nawet jeśli znaleźli się nieco dalej, mieli szansę dostrzec, co dokładnie właśnie się dzieje.

Po obu stronach świątyni rozstawiono telebimy , lecz niemała część osób, która się przy nich zatrzymała, sprawiała wrażenie, iż jest tam z przypadku. W tej właśnie grupie odnalazłem również Polaków . Jedna z rodzin naszych rodaków powiedziała mi, że wycieczkę do Rzymu zaplanowała znacznie wcześniej, więc nie wiedziała, że terminem wstrzelą się właśnie w pogrzeb papieża.

Poza pokaźnym transparentem "Grazie, Francesco" (z włoskiego: "Dziękujemy, Franciszku") wywieszonym na budynku przed bazyliką nie dostrzegłem, by ktoś miał ze sobą jakiś baner, proporzec czy - poza małymi wyjątkami - narodową flagę . Jeśli już osoba z tłumu ją miała, najczęściej stanowiła symbol narodowy Argentyny , czyli ojczyzny Franciszka.

Transparent zawisł naprzeciw wejścia do Bazyliki Matki Bożej Większej Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Dużo więcej emocji wzbudził moment tuż po tym, jak ciało Franciszka wniesiono do świątyni. Wówczas przez dziedziniec bazyliki przejechało puste papamobile . Wtedy rozległy się najgłośniejsze brawa - zwłaszcza, iż biały pojazd o jedynej w swoim rodzaju tablicy rejestracyjnej SCV 1 (skrót od Stato della Citta del Vaticano) przejechał tuż obok zgromadzonych za ochronnymi barierami.

Kierowca na chwilę zaparkował papamobile z boku bazyliki, a później odjechał, znikając z oczu obserwatorów. "Pusty!", "It's empty!" - dało się słyszeć w różnych językach od wyraźnie poruszonych widokiem. W końcu charakterystyczny pick-up nieodłącznie kojarzy się z posługą papieży. Pierwszy taki pojazd, Italia 20/30, należał do Piusa X, który w prezencie dostał go w 1909 roku.