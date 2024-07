Upały wracają nad bałkańskie kraje niedługo po innej fali gorąca, która między innymi spowodowała w kilku krajach przerwy w dostawie prądu. Kilka tygodni temu w Albanii , Czarnogórze , Bośni i Hercegowinie oraz części Chorwacji doszło do przerw w dostawie prądu. Powodem było przeciążenie sieci z powodu upałów. Najbliższe dni w regionie znowu mogą być ciężkie.

Albania radzi, by nie igrać z ogniem

Napięta sytuacja panuje w Albanii , gdzie spodziewane są temperatury ponad 40 stopni Celsjusza . Tamtejszy rząd ogłosił w poniedziałek, że "jakiekolwiek celowe lub przypadkowe wywołanie pożaru" może być zagrożone karą do 15 lat więzienia.

Pogoda w bardzo upalnej wersji

Również Serbia szykuje się na temperatury w okolicach 40 stopni Celsjusza . Tamtejsza służba meteorologiczna RHMZ ostrzegła w poniedziałek, że fala upałów ma potrwać przez większość tygodnia. Oprócz upału w ciągu dnia nocami spodziewane są także tropikalne noce . Są to noce, podczas których temperatura nie spada poniżej 20 st. C.

Obecnie cały kraj objęty jest ostrzeżeniem przed upałami trwającymi przez co najmniej pięć kolejnych dni . Obywatelom zalecono zachowanie szczególnej ostrożności oraz śledzenie komunikatów pogodowych przygotowywanych przez rząd oraz służby meteorologiczne.

W sąsiednim Kosowie władze wezwały obywateli do maksymalnego ograniczenia czasu przebywania na zewnątrz. Tamtejsi specjaliści z instytutu hydrometeorologicznego (IHMK) spodziewają się, że indeks UV będzie "bardzo wysoki":

Upał rozpoczął wędrówkę po Chorwacji

Od środy fala upału może objąć cały kraj, w ciągu dnia może być od 31 do 36 stopni Celsjusza. DHMZ wydał zalecenia dotyczące sposobów ochrony przed upałem i ostrzegł, że może on prowadzić między innymi do wyczerpania i udaru cieplnego.