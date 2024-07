Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Grecja rekordowo upalna w czerwcu

Kostas Lagouvardos poinformował, że w minionym miesiącu średnia temperatura była o 3,8 st. C wyższa od średniej z lat 1991-2020. W okresie od 1960 do 2024 roku temperatury w czerwcu były z kolei wyższe o 2,5 st. C od średniej.