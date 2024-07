Centrum Modelowania Meteorologicznego przygotowało średnioterminową prognozę numeryczną na najbliższe 10 dni. Wynika z niej, że rozpoczęta we wtorek fala upałów prędko się nie skończy .

Upał rozpędza się w Polsce

We wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczące upałów dla większości kraju . Miejscami w ciągu dnia może być 31-32 st. C.

Alerty drugiego stopnia obejmują centrum, zachód, wschód i południe kraju. Z kolei żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują północ oraz południowe krańce Polski . Alerty obowiązują do środy oraz soboty.

To jednak dopiero początek dłuższej fali gorąca w naszym kraju.

W kolejnych dniach upał nie ustąpi. Według prognozy średnioterminowej temperatur powyżej 30 st. C należy się spodziewać na wschodzie i południowym wschodzie kraju co najmniej do soboty.