"To jedne z największych demokratycznych wyborów na świecie, w których ponad 400 mln obywateli UE wybierze w tym tygodniu członków nowego Parlamentu Europejskiego " - pisze niemiecki "Die Welt", przedstawiając kandydatów z różnych krajów " mogących kształtować przyszłość Europy ". Wymienia wśród nich Bartłomieja Sienkiewicza .

"Wszyscy oni mogą odegrać ważną rolę na scenie europejskiej w najbliższej przyszłości" i tych kandydatów do PE powinno się znać - czytamy w artykule.

Wybory europejskie. "Welt" z uznaniem o byłym ministrze

"Die Welt" przypomina, że Sienkiewicz podał się w kwietniu do dymisji ze stanowiska ministra kultury.

"Premier Donald Tusk nie wywierał jednak na niego nacisku, aby to zrobił" - twierdzi portal. Teraz polityk kandyduje do Parlamentu Europejskiego, "jako jedna z najbardziej znanych twarzy swojej partii, Platformy Obywatelskiej". Portal zauważa, że "po radykalnym zreformowaniu telewizji państwowej, posunięcie to jest rodzajem nagrody dla Sienkiewicza".