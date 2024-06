Sondaż CBOS: Wygrywa PiS. Sondaż Ipsos: Wygrywa KO

Do przetasowań na podium doszło w badaniu Ipsos, którego wyniki opublikowała TVP Info . Tutaj z kolei liderem jest KO, które jako jedyna przekroczyła 30 proc. poparcia ( 34,5 proc. ). To wzrost o 1,5 punktu procentowego względem poprzedniego sondażu.

Wybory do Europarlamentu. Kto weźmie udział?

Jeśli chodzi o deklaracje udziału w wyborach do PE w poszczególnych elektoratach określonych na podstawie preferencji w wyborach do Sejmu, to z badania wynika, że 83 proc. elektoratu PiS deklaruje swój udział , na drugim miejscu jest elektorat Lewicy - 82 proc. , następnie K oalicji Obywatelskiej - 80 proc ., Trzeciej Drogi - 74 proc . i Konfederacji - 72 proc.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Sondaż CBOS. Polacy o znaczeniu głosowania

CBOS zapytał też respondentów o to, jakie znaczenie dla naszego kraju będzie miało to, jacy ludzie zostaną wybrani do Parlamentu Europejskiego w tegorocznych wyborach. Zdaniem 32 proc. badanych będzie to miało "bardzo duże znaczenie", a dla 41 proc. "duże".