Tajwan może połączyć siły z Filipinami w celu ochrony prawa do swobodnej żeglugi - poinformował w czwartek dziennik "Taipei Times", powołując się na tajwańskie MSZ. To reakcja na serię konfrontacji z udziałem jednostek Filipin i Chin na Morzu Południowochińskim w ostatnich dniach.

Azja. Tajwan i Filipiny przeciwko Chinom? Nowy sojusz na horyzoncie

Komentarz tajwańskiego MSZ odnosi się do serii konfrontacji z udziałem jednostek Filipin i Chin na Morzu Południowochińskim w pobliżu Ławicy Sabina . W poniedziałek Rada Bezpieczeństwa Narodowego Filipin poinformowała, że w niedzielę okręty chińskiej straży przybrzeżnej staranowały i ostrzelały z armatek wodnych statek Biura Rybołówstwa i Zasobów Wodnych, który realizował misję humanitarną w okolicach Ławicy Sabina na Morzu Południowochińskim.

Chińska straż przybrzeżna stwierdziła, że załoga filipińska "zignorowała wielokrotne surowe ostrzeżenia i celowo doprowadziła do zbliżenia", co zakończyło się kolizją. Według tajwańskiego MSZ działania te były "pretekstem do nielegalnych, groźnych, przymusowych środków (podjętych - red.) w celu ingerencji w nawigację statków innych krajów". W oświadczeniu czytamy, że Pekin stanowi "znaczące zagrożenie" dla bezpieczeństwa Tajwanu i regionu Indo-Pacyfiku.